À quoi pourrait ressembler le Parlement européen après les élections de mai?

Le Parlement européen a publié lundi les premières projections en sièges du prochain Parlement européen. En Belgique, le PTB pourrait faire son entrée à l’hémicycle européen, le MR perdrait un siège. Du côté flamand, Groen grappillerait un siège au détriment de l’Open Vld.

Les résultats s’appuient sur une sélection de sondages fiables réalisés par les instituts de sondage nationaux dans les États membres et agrégés par Kantar Public. Il est à noter que les partis ne sont rattachés qu’à des groupes politiques existants ou au parti politique européen auquel ils sont déjà affiliés. Tous les partis ou mouvements politiques n’ayant pas encore déclaré leurs intentions sont classés dans la partie « autres ».

Majorité à trois minimum

Ce qui frappe à l’analyse des sondages, c’est que les deux plus grands groupes perdent des plumes : le Parti populaire européen (PPE) et les sociaux-démocrates (S & D) perdraient respectivement 34 et 51 sièges. Conséquence : ensemble, ils n’auraient plus la majorité. Il faudra dès lors minimum trois groupes.

Le grand gagnant de ces sondages est le groupe « L’Europe des nations et des libertés » en augmentant de 14 sièges pour atteindre 59 sièges. Ce groupe réunit des partis d’extrême droite comme le Vlaams Belang, le Rassemblement national (ancien Front national français), la Ligue du Nord italienne.

Belgique : le PTB ferait son entrée

Cette projection, fondée sur des sondages Kantar TNS et Ipsos réalisés en décembre dernier, place le MR à 2 sièges, là où il en occupe 3 sous la législature qui se termine. Le PTB ferait son entrée dans l’hémicycle européen. Quant au PS, il maintiendrait ses 3 sièges actuels, tandis qu’Ecolo et le cdH garderaient leur siège respectif.

Un transfert de siège entre deux partis ne signifie pas que les voix des électeurs se portent de l’un à l’autre. Après le scrutin de 2014, le MR disposait d’une marge moins grande que d’autres formations par rapport au seuil permettant d’obtenir le dernier siège. Un recul en voix est ainsi plus susceptible de le lui faire perdre au profit de la formation qui effectue une percée.

Côté flamand, les libéraux y perdraient également : si la N-VA maintiendrait ses 4 sièges, l’Open Vld perdrait l’un de ses trois sièges au profit de Groen, qui se retrouverait ainsi à 2 sièges. Le CD & V (2 sièges), le sp.a (un siège) et le Vlaams Belang (un siège) enregistreraient un statu quo.

La Belgique disposera de 21 sièges au Parlement européen sous la prochaine législature, Brexit ou non. Le dernier siège revient à la Communauté germanophone. La projection présentée lundi ne l’envisage pas.

Cette dernière, qui a le désavantage de se fonder sur des sondages déjà vieux de deux mois, constitue la première du genre publiée par le Parlement européen.