A quoi l’accord Magnette-De Wever aurait-il pu ressembler ?

En justifiant leur démission dans les médias, les deux préformateurs ont chacun levé un coin du voile sur cet accord qu’ils affirment avoir été sur le point de conclure. Dans la vidéo qu’il a publiée lundi sur les réseaux sociaux, Bart De Wever vend quelques-uns des points cardinaux de cet accord de base. Plusieurs de ces points se voient confirmés dans les déclarations que Paul Magnette a faites à notre micro. Voici donc à quoi aurait pu ressembler cet accord de base selon les déclarations des deux préformateurs.

Taxer le patrimoine Le premier point de cet accord de base révélé par Bart De Wever dans sa vidéo est le fait de "stimuler l’économie et l’emploi via une vraie baisse des impôts". Lorsqu’on connaît la complexité du système fiscal belge, cette petite phrase ne veut pas dire grand-chose. Mais dans plusieurs journaux, cette baisse d’impôt est un peu plus détaillée aujourd’hui. Selon De Tijd et L’Echo, il s’agirait en fait d’une baisse du précompte mobilier financé plus tard par une taxe sur le patrimoine, essentiellement sur les plus-values boursières. Dans cet accord de base le précompte mobilier (impôt sur les intérêts et dividendes, entre autres) passerait de 30% à 15%. Les deux quotidiens chiffrent cette baisse du précompte mobilier à 2 milliards d’euros par an qui devrait donc être compensée ensuite par cette nouvelle taxe sur le patrimoine. Selon les informations de l’Echo, il s’agirait donc, à terme, d’un glissement fiscal plutôt que d’une réelle baisse d’impôts. Mais l'accord de base briserait tout de même le tabou qui existe autour d'une taxe sur le patrimoine.

Des "mesures sociales fortes" Dans son interview Paul Magnette met en avant les mesures sociales contenues dans l’accord de base. "On a pu convaincre la N-VA qu’il fallait des mesures sociales fortes, pour les soins de santé, pour les pensions, pour les plus basses allocations, pour la revalorisation des salaires." Certaines de ces mesures sociales sont également dévoilées par Bart De Wever. Il parle d’une "augmentation du pouvoir d’achat par le relèvement progressif des pensions le plus basses, certainement pour les indépendants".

Prolongement du nucléaire Au chapitre climat et énergie, l’accord de base table sur une prolongation du nucléaire pour assurer l’approvisionnement énergétique et respecter nos objectifs climatiques. D’après les propos de Bart De Wever, cinq partis seraient donc prêts à renoncer à la mise à l’arrêt de tous les réacteurs nucléaires belges pourtant discutée depuis 2003. Paul Magnette confirme ce prolongement de la durée de vie de certains réacteurs nucléaires en creux lorsqu’on lui pose la question de la position des écologistes vis-à-vis de cette prolongation. "C’est un dossier difficile, la prolongation du nucléaire. Mais il y a des dossiers difficiles pour tout le monde."

Le flou institutionnel demeure La clé de voûte de l’axe PS-N-VA est la promesse d’une réforme de l’Etat en échange de mesures sociales fortes. De nombreuses mesures communautaires présumées ont d’ailleurs circulé ces derniers jours : un "catalogue des horreurs", selon les détracteurs d’une nouvelle réforme de l’Etat. Des fuites dans la presse ont ainsi évoqué la suppression du régime des facilités dans les communes périphériques de Bruxelles et bordant la frontière linguistique, ou encore la scission de la sécurité sociale. Mais on n’en apprendra pas beaucoup plus pour l’instant. Dans leur communication de ce lundi 17 août, Bart De Wever et Paul Magnette sont restés flous quant au chapitre institutionnel de leur accord de base. Le socialiste a souhaité démentir les rumeurs autour de la promesse d’une réforme de l’état. "J’ai lu beaucoup de choses dans la presse qui étaient de purs fantasmes sur les questions institutionnelles." Paul Magnette ne fait qu’évoquer le fait de "réformer notre état pour le rendre plus efficace". Il parle ainsi de "paquets de compétences beaucoup plus clairs entre les régions et le Fédéral". Bart De Wever offre à peu près le même couplet institutionnel dans sa vidéo. "La crise du coronavirus a une fois de plus démontré à quel point ce pays est inefficace. Via ces réformes, nous devons renforcer les entités fédérées, qui fonctionnent encore au niveau démocratique. Au niveau fédéral, les affaires courantes sont devenues la norme. Cela doit cesser." Les déclarations des deux préformateurs démissionnaires ne donnent donc pas plus de détail sur ce point pourtant essentiel de l’accord de base. Pas plus qu’ils ne s’attardent sur la façon d’obtenir la majorité spéciale des deux tiers, bien souvent indispensable pour voter une réforme de l’Etat.

Un catalogue pour défendre leur bilan et appâter l’Open VLD ? Cet accord pouvait servir de base de négociation aux yeux de cinq partis : N-VA, PS, SPA, cdH et CD&V. Mais il manquait un seul parti pour entamer une véritable négociation politique, insiste Bart De Wever. L’accord n’était "à prendre ou à laisser pour personne". Il contient vraisemblablement plus de mesures que les quelques points qu’ont bien voulu distiller Paul Magnette et Bart De Wever. Et à entendre les mesures mises en avant dans sa vidéo, Bart De Wever semble avoir voulu cibler les libéraux flamands et exclure les écologistes. Il faut donc rester prudent quant au contenu réel de cet hypothétique accord vendu ici dans un exercice de communication politique destiné à défendre le bilan des préformateurs. Dévoiler la possibilité d’une prolongation du nucléaire peut apparaître comme un véritable repoussoir pour les écologistes. En revanche mettre en avant une baisse d’impôts ainsi que des mesures ciblant les indépendants peut être interprété comme une perche tendue aux libéraux flamands. Les points de l’accord dévoilés hier pourraient donc n’être qu’une façon de mieux vendre l’accord à l’Open VLD, ou de leur faire payer plus cher leur refus d’entamer des négociations.