A peine adoptée, la liste d'articles à revoir de la Chambre risque de valser à la poubelle

Après d’âpres et parfois virulents débats, sur le coup de deux heures trente du matin, la Chambre a adopté sa liste d’articles de la Constitution susceptibles d’être ouverts à révision.

Une liste d’une quarantaine d’articles sur des sujets divers et variés qui ne contiendrait – a priori – rien de suspect en tout cas sur le plan institutionnel et communautaire. Les articles retenus dans la liste et les propositions d’insérer de nouveaux articles visent des objectifs variés : renforcement des droits fondamentaux, abaissement de l’âge de voter, initiative citoyenne, modernisation de la justice, autorisation du parlement pour les opérations militaires à l’étranger, présence de femmes dans les exécutifs ou encore le fameux « 7bis » invoqué par les promoteurs de la loi Climat.

Article 1 écarté

Contrairement à ce qui s’était passé quelques jours auparavant en commission – quand les commissaires ont créé la polémique en adoptant de justesse l’article 1er, article institutionnellement explosif car il établit que la Belgique est un Etat fédéral composé de Régions et de Communautés – la plénière a rejeté la proposition d’inclure l’article 1 dans la liste.

Les voix de la N-VA, du CD & V et de l’Open Vld – auxquels se sont ralliés le Vlaams Belang et les députés Vuye et Wouters – n’auront pas fait le poids face au camp du contre.

La « liste Di Rupo » moins le communautaire ?

Mais même exempte de risque communautaire, la liste à révision de la Chambre risque bien de faire long feu. Le Sénat et le gouvernement doivent encore approuver leur propre liste. Et, pour rappel, seuls les articles repris sur les trois listes seront ouverts à révision.

Or, si le Premier ministre et président du MR, Charles Michel, doit être soulagé de voir l’article 1 écarté de la liste de la Chambre, il entend pour sa part se tenir à une liste bien plus restreinte. A la tribune, Charles Michel a expliqué que le gouvernement en affaires courantes avait parfaitement le droit d’établir sa liste d’articles à révision, mais qu’il était tenu par la « liste Di Rupo », soit la liste approuvée par l’exécutif précédent dont il entendait retirer les articles dits « communautaires », soit une douzaine de dispositions.

Pour cela, encore faut-il qu’il y ai un consensus au sein du gouvernement, ce qui pour l’heure n’est pas le cas. L’Open-VLD en particulier est demandeur d’un toilettage de la Constitution. Faute de consensus, le gouvernement pourrait tout aussi bien ne pas présenter de liste avec pour conséquence d’empêcher toute déclaration de révision de la Constitution. Ce qui n’était plus arrivé depuis 1985.