A partir du premier janvier, les allocations les plus basses et la pension minimum vont augmenter de 2,6%

A partir du premier janvier, les allocations les plus basses et la pension minimum vont augmenter, conformément à l’accord de gouvernement.

"Les montants de la pension minimum, de la Grapa, du revenu d’intégration sociale et de l’allocation de remplacement de revenus pour les personnes en situation de handicap augmenteront à nouveau de quelque 2,6% le 1er janvier 2021", indique la ministre des pensions Karine Lallieux dans un communiqué.

Hausses garanties jusqu’en 2024

Les allocations sociales sont désormais relevées chaque année de façon progressive. Cela avait déjà été le cas en 2021 et ce sera le cas jusqu’à la fin de la législature.

"Avec les indexations et les liaisons au bien-être, le revenu d’intégration sociale, l’allocation de remplacement de revenus, la Grapa et la pension minimum augmenteront de plus de 20% en 4 ans ! C’est important de le rappeler pour rassurer les citoyens les plus fragiles : ces hausses sont garanties jusqu’en 2024", souligne Katherine Lalieux.

Comme le rappelle la ministre, cette hausse concerne le pouvoir d’achat de plus d’un million de personnes.