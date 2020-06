A partir de ce lundi, les masques délivrés par les autorités sont disponibles en pharmacie

A partir de ce lundi, vous pourrez vous procurer en pharmacie les masques en tissu promis par les autorités.

Ils arrivent bien tard, ils arrivent nimbés de polémique. Mais ils sont là, dans les pharmacies.

Douze des dix-huit millions de masques commandés fin avril via la Défense sont bien là, acheminés par les militaires vers les 4800 pharmacies du pays. Oubliées pour le moment les polémiques sur le retard. A vous de les retirer à présent. Et là pour éviter un afflux, la distribution sera étalée sur 10 jours.

La priorité est donnée dès ce lundi aux plus de 75 ans, les plus vulnérables au virus. Puis, 67 ans et plus mardi, 60 ans mercredi, 55 ans jeudi, 50 ans vendredi, etc... jusqu'à ce que ces masques soient accessibles libre à tous le 26 juin.

Un adulte pourra venir chercher les masques de toute la famille pour éviter de multiplier trajets et files d'attente, à condition d'avoir les documents d'identité de tous. Un aidant, une infirmière à domicile, un médecin généraliste pourront aussi le faire pour vous. Les personnes qui passent par la pharmacie pour un médicament prescrit pourront aussi en ressortir avec un masque.

Libre accès dès ce lundi aussi aux personnes ayant un rendez-vous urgent à l'hôpital ou chez le médecin, les malades à risques. Le pharmacien vous donnera les conseils d'utilisation et aussi les conseils de lavage : petit rappel, c'était la dernière polémique en date, les masques fournis ne supporteront que 30 lavages et à maximum 30 degrés, sans repassage. Mais selon le gouvernement, ils répondent bien aux prescrits de sécurité sanitaire.