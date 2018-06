A Molenbeek, la liste d'Ecolo, sans Groen, aura néanmoins un accent flamand

Les militants molenbeekois d'Ecolo ont décidé dimanche de dénommer leur liste "Ecolo Samen" en signe, selon la section Ecolo, de "rassemblement, de diversité linguistique et d'ouverture". Contrairement aux autres communes de la capitale, Ecolo et Groen ne se présenteront pas ensemble à l'électeur dans cette commune de l'ouest de la capitale. Une membre de Groen a toutefois décidé de se présenter sur la liste Ecolo.

Jase Van Grembergen occupera la cinquième place (ndlr: la première réservée à un(e) néerlandophone) de la liste emmenée par Sarah Turine, candidate-bourgmestre, et Karim Majoros, derrière Rajae Maouane, conseillère de l'échevine et co-présidente régionale d'Ecolo (3ème) et Emre Sumlu (travailleur dans l'horeca, ancien coprésident local).

La tension entre Ecolo et Groen qui a débouché sur une rupture pré-électorale était montée de quelques crans à la fin 2016 et la sortie du livre "Entretien à Molenbeek" de l'échevine Groen Annalisa Gadaleta. Ce livre évoquait une série de considérations jugées peu amènes à l'égard de communauté maghrébine de Molenbeek par l'échevine Ecolo Sarah Turine.

Un cinquième d'indépendants

L'assemblée de dimanche a permis à Ecolo Samen de franchir une étape supplémentaire en vue des élections. Trente places sont désormais attribuées. Les candidats proviennent des quatre coins de la commune et affichent un profil professionnel et sociologique diversifié.

Selon Ecolo, un cinquième de places déjà attribuées l'ont été à des citoyens proches d'Ecolo sans en être membres qui s'engagent dans des combats chers aux écologistes: l'accueil des sans-papiers; l'accompagnement des sans-abris; l'opposition à la gentrification; la lutte pour le développement artistique des quartiers et pour une ville qui respire.

Deux-tiers des candidat(e)s déjà désigné(e)s se présentent pour la première fois aux élections.

Un cinquième des 32 candidat(e)s s'expriment en néerlandais à la maison.