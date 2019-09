A Liège, communes, province et partis peuvent-ils vraiment bloquer les décisions de Nethys?

Les réunions vont se multiplier dans la région liégeoise. A l’instar du conseil provincial de Liège qui se réunit ce soir en urgence, plusieurs communes de la région tiennent leur conseil avec pour seul et unique thème: Nethys et la manière dont la société - pilotée par Stéphane Moreau - organise la vente des filiales (Voo, Win, Elicio, etc).

Nul doute que les réflexions et prises de positions de tout ce petit monde seront scrutées de très près par tous ceux –et ils sont nombreux– qui sont parties prenantes dans le dossier Nethys/Enodia (ex-Publifin).

Mais pourquoi les regards sont-ils braqués sur le conseil provincial liégeois ?

Parce que la position de la Province de Liège sera par définition instructive, elle est l’actionnaire majoritaire (52,39%) de l’intercommunale Enodia, dans laquelle on retrouve aussi 76 communes liégeoises. A son tour, Enodia, c’est la maison-mère de Nethys, le bras opérationnel qui exerce une activité commerciale.

Où le bât blesse...

Dans les procédés utilisés par Nethys pour revendre les filiales. Un délestage de certaines activités opéré – rappelons-le – à la demande expresse de la maison-mère Enodia. Elle-même à son tour invitée à réorganiser la maison dans la foulée de la commission d’enquête parlementaire Publifin.

Nethys est soupçonnée d’avoir organisé la vente de filiales sans informer sa maison-mère de l’existence, des modalités et des contours des deals conclus avec les acheteurs. C’est le cas notamment avec la filiale VOO promise dans la plus grande discrétion au fonds d’investissement américain Providence. Ou encore la vente de Win (reseau informatique) à un des administrateurs de Nethys, François Fornieri, faisant pour le coup du vendeur aussi l’acheteur en quelque sorte.

Comment les communes et Province se font entendre?

Via le conseil d'administration d'Enodia au sein duquel elles disposent respectivement de 5 administrateurs pour la Province, 7 pour les communes associées. Même si, en vérité, ce sont les partis politiques qui dictent la ligne car les mandat d'administrateurs sont répartis sur base de la clef D’Hondt. Quoiqu'il en soit, ce soir les conseillers provinciaux pourront se faire une idée exacte de la situation. En fin d'après-midi, aucun dirigeant de Nethys - Pierre Meyers ou encore Stéphane Moreau - n'avait (encore) confirmé sa présence. Du côté des sections politiques liégeoises, on semble avoir déjà pris attitudes. A diverses sources, il nous revient que le MR voterait contre un avis conforme de vente, pareil pour Ecolo et le PTB, le PS liégeois pourrait lui s'abstenir.

Peuvent-elles encore bloquer le processus de vente?

En tout cas, en tant qu’actionnaires d’Enodia, les communes et à la Province devront voter pour ou contre l’avis conforme de vente des filiales de Nethys. Mais pas sûr que cela fasse effet. Certes, le nouveau code de bonne gouvernance locale prévoit désormais que toute modification, cession de capitale, doit être rapportée et approuvée par l’actionnaire public. Mais, problème, le code est entré en vigueur en mai dernier alors que les opérations de vente ont été lancées par Nethys quelques jours avant la date fatidique. Sans qu’à cette heure-ci, l’on sache vraiment si cela relève du hasard ou de la préméditation… En tout cas, l'argument pourra être utilisé par la direction de Nethys pour se passer du feu vert des actionnaires.