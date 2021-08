A la veille du procès des attentats de Paris, Molenbeek veut tourner la page du radicalisme

La cicatrice est encore profonde. Le souvenir douloureux et toujours vivace. A Molenbeek-Saint-Jean, la date du 13 novembre 2015, c’est un peu comme si c’était hier. Ce soir-là, Paris est frappé de plein fouet par le terrorisme islamiste . 3 attaques quasi simultanées commises par 3 commandos distincts. L’une au stade de France, l’autre dans la salle de spectacle du Bataclan, la troisième sur des terrasses du 10e arrondissement de la capitale française. Le bilan humain est sans précédent. 131 morts et plus de 400 blessés.

Pour ses habitants et les nombreuses associations actives dans l’éducation permanente et le travail avec les jeunes, le coup est particulièrement rude.

"Avec les attentats, on est devenu des pestiférés. Les médias des 4 coins du monde ont envahi Molenbeek. On a été traités comme des bêtes de foire. Et je peux vous dire que lorsqu’un jeune en quête d’emploi explique qu’il vient de Molenbeek, le regard de nombreux employeurs potentiels n’est plus le même et la méfiance prend souvent le dessus".

Alors que faire ? A La Rue, ASBL historique de Molenbeek, on n’a pas attendu la vague d’attentats pour travailler sur les questions de citoyenneté, de démocratie participative et d’éveil au sens critique. Ici, tous les publics font l’objet d’une attention particulière. Et lorsqu’il s’agit des jeunes, l’idée, selon la coordinatrice de l’association Carine Barthélémy, "c’est de donner du sens, d’offrir des perspectives". Et ce travail, "il n’a pas commencé après les attentats de 2015 et 2016. C’est un travail qui existe depuis des années et qui s’enracine autour de questions fondamentales comme l’alphabétisation, le droit à un logement décent et la participation à la vie de son quartier".

Au Foyer des Jeunes, on s’est également retroussé les manches. Mais l’on n’a pas pour autant révolutionné les pratiques. L’important, c’est que les jeunes puissent s’exprimer. Qu’ils puissent parler de leurs rêves comme de leurs frustrations. "Ce qui m’inquiète", explique Bachir M’Rabet "c’est de voir que les jeunes ont un niveau d’expression et de connaissance de la langue française de moins en moins bon. Or la langue est cet outil qui permet d’exprimer ce qu’on ressent, c’est ce qui permet de dialoguer ? C’est là-dessus qu’on travaille via des ateliers rap notamment".