A la Chambre, les décisions du Codeco sont critiquées. Dans la majorité, Ecolo demande au Premier ministre de revoir la copie

Pour la députée cdH Catherine Fonck, dans l’opposition, au lendemain du Comité de concertation, "c’est l’incompréhension totale des citoyens, après la décision de fermer la culture". A propos des acteurs de la culture, "en quoi les fermer va-t-il freiner l’Omicron", s’interroge la députée pour qui cette décision relève du "marchandage politique" et du "vogelpik". La députée cdH demande au Premier ministre de revoir cette décision.

Et le cdH de déposer une motion d’ordre pour que le Premier ministre convoque un nouveau Codeco dans les 24 heures", espérant obtenir le soutien des parlementaires PS, Ecolo et MR de la majorité. Motion finalement rejetée, jugée irrecevable.

Opposition aussi à cette décision du côté de Défi, la demande au Premier ministre est la même. "Revoyez votre décision et rouvrez la culture", a demandé la députée Sophie Rohonyi. Elle rappelle que les experts du GEMS, ceux qui conseillent le gouvernement, "misaient sur des mesures graduelles".

Toujours dans l’opposition, le député ostendais Jean-Marie Dedecker critique la décision. Il s’étonne qu’on laisse circuler des personnes dans les artères commerçantes ou sur la digue, à la Côte, alors qu’on empêche du public d’assister à des compétitions sportives, comme un cyclo-cross organisé dans les dunes.

Au PTB, Raoul Hedebouw estime que le gouvernement d’Alexander De Croo a "décidé de tuer la culture". Et de demander au Premier ministre "Comment avez-vous pu prendre cette décision ?" Pour lui, si l’on a décidé de fermer le secteur culturel plutôt qu’un autre, c’est "parce qu’il ne rapporte pas du fric, du fric, du fric". Alors qu’il constate que dans l’hémicycle de la Chambre, "il n’y a pas de majorité pour dette décision", il demande, lui aussi, au Premier ministre de "retirer cette décision de fermeture du monde culturel".

En effet, même dans le camp de la majorité, des députés remettent en question la décision du Codeco.

Ainsi, le MR et sa députée Florence Reuter se posent aussi des questions sur la décision du Comité de concertation. "Pourquoi et en quoi le cinéma, les salles de spectacles et les théâtres sont-ils plus dangereux que d’autres secteurs ?", se demande Florence Reuter.

Chez Ecolo-Groen, Marie-Colline Leroy se demande ce qu’il s’est passé au Codeco. Elle parle d’une décision "arbitraire" et de "marchandage". Pour elle, la décision ne fait pas preuve de "proportionnalité et de cohérence". Dès lors, pour la députée Ecolo-Groen, "le courage, c’est aussi parfois de reconnaître qu’on n’a pas fait les bons choix". "Monsieur le Premier ministre, revoyez ces décisions de fermeture", ajoute-t-elle.

Toujours dans la majorité, le PS, en la personne de la députée Leslie Leoni se demande "qu’est-ce qui a changé en trois semaines ?", alors que des protocoles stricts ont été mis en place et que "rien n’a démontré que le variant Omicron circule plus là (dans la culture) qu’ailleurs ?".

Au CD&V, Jan Briers s’interroge. "Pourquoi dans le café du centre culturel du Vooruit, on peut boire un verre avec 200 personnes ? Mais pourquoi ne peut-on pas aller dans la salle de spectacle ?", se demande-t-il.

Et même dans les rangs de l’Open VLD, le parti du Premier ministre, Robby De Caluwé interpelle Alexander De Croo. "Pourquoi a-t-on décidé de fermer le secteur culturel ? Il est important de communiquer clairement sur ces mesures", estime-t-il