A la Chambre, début du marathon parlementaire d'avant les vacances

La Chambre a entamé mardi son traditionnel marathon d'avant les vacances parlementaires. A l'ordre du jour des séances plénières de mardi, mercredi et jeudi, pas moins d'une quarantaine de textes sont inscrits.

Les projets ou propositions de loi, propositions de résolution et de modification du règlement couvrent des matières très diverses : suppression de la clause de parité pour les sites de réservation en ligne, protection du secret d'affaires, dispositions diverses en matière de TVA, robots tueurs, etc. La majorité et le cdH débattront également des textes qui concrétisent leur accord parlementaire de l'été, par lequel plus de flexibilité est offerte au travailleur qui prend un congé parental ou allonge le congé d'adoption.

Plusieurs pièces de choix sont annoncées mercredi, en particulier les projets de loi sur les repentis et les infiltrants civils ainsi que le projet d'assentiment au traité de libre échange avec le Canada, plus connu sous son acronyme anglais CETA.

Les votes auront lieu jeudi.