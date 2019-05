"A l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le Vlaams Belang est un parti raciste"

Quand la socialiste Laurette Onkelinx dit que le Vlaams Belang est un parti raciste et violent, a-t-elle raison ? "En tant que juriste, je dois dire qu'à l'heure actuelle on ne peut pas dire que le Vlaams Belang est un parti raciste, a concédé Kati Verstrepen, présidente néerlandophone de la ligue des droits humains, dans Jour Première. Le Vlaams Belang se réfère à un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers. Que dit cet arrêt ? Il ne s'agit pas du Vlaams Belang, il s'agit d'un éditeur qu'on peut lier au Vlaams Belang, et dans cet arrêt, il s'agit de la présence de cet éditeur au Salon du livre qui a été défendue. La Cour a dit : on ne peut pas défendre l'accès de cet éditeur aux foires du livre puisque ce n'est pas encore prouvé que le discours politique du Vlaams Belang est un discours raciste ou discriminatoire. Et c'est ce jugement ou cet arrêt que le Vlaams Belang applique maintenant pour dire qu'ils ne sont pas un parti raciste, que ce n'est pas ça que la Cour a dit, mais que la Cour a dit que ce n'est pas prouvé jusqu'à présent".

Mais à côté de l'interprétation juridique, il y a aussi l'interprétation sociale et politique, insiste Kati Verstrepen: "Quand on voit par exemple ce que Filip Dewinter a dit — " je suis raciste et j'en suis fier " — et quand on voit ce que les amis de Dries Van Langenhove ont fait dans leur organisation, Schild & Vrienden, c'est bien sûr autre chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent et qu'il faut toujours se référer aux droits humains.

Des droits en grand péril selon elle: "C'est ce qu'on dit déjà depuis très longtemps. Les droits fondamentaux des gens ne sont pas respectés et n'étaient pas respectés dans le passé non plus. Il faut bien comprendre que les droits humains sont aussi des droits sociaux. C'est l'accès à l'enseignement, l'accès au travail, l'accès aux soins médicaux, et ce sont tous des droits fondamentaux et ce sont des droits qui n'ont pas été respectés. Les droits humains sont là pour tout le monde, pas seulement pour les étrangers, pas seulement pour les internés, mais pour tout le monde, et c'est le respect de ces droits humains qui nous rend en sécurité et qui nous donne une vie".

Selon elle, le succès électoral du Belang légitime un discours raciste émis librement, en public. Et de rappeler: "Il faut bien savoir que le racisme est punissable. Il est interdit d'être raciste ou de donner un discours raciste."