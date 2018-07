À l'aube de ses 20 ans, le parlement de Wallonie entame son lifting

C’était le 17 septembre 1998. L’inauguration du nouveau siège du parlement wallon dans l’ancien hospice Saint-Gilles rénové, au pied de la citadelle de Namur.

20 ans plus tard, l’assemblée régionale va entamer une série d’opérations pas seulement esthétiques, essentiellement pour améliorer la fonctionnalité des bâtiments.

Les plus importantes auront lieu entre 2020 et 2022, avec la démolition et reconstruction ou la rénovation de quelques immeubles voisins achetés ces dernières années, pour l’aménagement de nouvelles salles de commissions, d’espaces de bureaux supplémentaires et du siège de la présidence.

Mais un autre chantier débutera dans les prochains jours, pour profiter de la trêve parlementaire estivale. Il s’agit de la rénovation de la cour intérieure du parlement, peu pratique et surtout confrontée à des problèmes d’étanchéité.

Les fontaines, à l’arrêt depuis longtemps, seront remplacée par une cour pavée (sur laquelle sera gravé le coq wallon) pouvant accueillir des événements.

Des garde-corps en verre blindé seront aussi placés, notamment pour "protéger les occupants du parlement de toute attaque extérieure". Coût estimé: un peu moins de 434.000 euros.

Des travaux qui seront donc terminés pour souffler les 20 bougies du parlement, à l’occasion des Fêtes de Wallonie.