A l'approche des élections, les patrons mettent en avant leurs priorités

"Less is more", faire plus avec moins, c’est le credo que la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) met en avant dans un mémorandum présenté ce lundi, à quelques mois à peine des élections. La FEB estime que les prochains gouvernements doivent aller plus loin dans les réformes et les politiques adoptées.

Pour le président de la FEB, Bernard Gilliot, il s’agit de s’adapter mieux aux changements en cours dans l’économie et la société : "Beaucoup de choses se transforment et donc il faut qu’on modifie les choses. Je crois que les gens doivent se rendre compte, aussi au niveau politique, qu’on ne peut plus faire de stand still ou laisser les choses comme elles sont. L’environnement change, l’environnement de l’emploi change, la digitalisation, donc il faut changer. Mais budgétairement on est quand même limité donc on doit faire plus avec moins."

Les patrons pointent ainsi 12 "travaux" et de nombreuses mesures à mettre en œuvre dans les domaines de la gouvernance, de l’économie, de l’écologie et du social et cela afin d'atteindre la "prospérité future".

Limiter les allocations de chômage et les grèves

Parmi les mesures proposées, certaines concernent bien sur l’emploi. Pour la FEB, il s’agit de répondre aux problèmes d’emplois vacants non pourvus et cela passe notamment par : des allocations de chômages limitées dans le temps et associées à une meilleure activation des chômeurs, plus de formations, des règles plus souples en matière de migration économique.

La FEB veut aussi s’attaquer à ce qu’elle appelle les freins à l’embauche notamment "en facilitant les mesures évitant le blocage du processus de concertations et l’opposition de veto de la part des syndicats". Autres points évoqués, la réduction du nombre de grèves via "une meilleur définition du droit de grève et un investissement accru dans les solutions sur mesure au niveau du secteur de l’entreprise ou de l’individu".

A 9 jour d’une journée de grève nationale, voilà qui risque bien de faire bondir les syndicats.

Compétitivité, climat et mobilité

La fédération patronale met aussi en avant ses priorités dans d’autres secteurs. Elle préconise par exemple de consacrer 1% du budget à un plan d’investissement, notamment dans les infrastructures du pays. Pour ce qui est des charges sur le travail, sans surprise, les patrons voudraient que celles-ci continuent de diminuer comme l’explique l’administrateur de la FEB, Pieter Timmermans : "On est passé d’un handicap de 17 % à environ 11 - 12 %. Nous devons faire le même effort pendant les législatures suivantes parce que c’est rentable. Nous sommes une petite économie ouverte, si nous pouvons exporter plus c’est bon pour notre économie, si nous pouvons créer des emplois supplémentaires c’est bon pour le pouvoir d’achat, si nous pouvons investir plus c’est bon pour l’emploi à terme."

Le catalogue des souhaits de la FEB contient aussi des propositions en terme de mobilité, comme la taxation au kilomètre en échange d’une suppression des taxes de mise en circulation et de circulation. Enfin, en matière de climat, la FEB préconise l’accélération de la construction et de l’installation de sources d’énergies alternatives via des autorisations plus rapides ou encore un programme ambitieux d’isolation des bâtiments.