A l'approche de la COP 26, quelles sont les ambitions climatiques belges ?

D’ici la fin du mois, les autorités belges espèrent être parvenues à un accord sur un plan de réduction des émissions de CO2. L’objectif est d’arriver à une réduction de 55% des émissions de CO2 à l’horizon 2030, par rapport à ce que ces émissions représentaient en 1990. L’Etat fédéral et chaque entité fédérée, en fonction des compétences des uns et des autres, devraient contribuer à cet effort.

La ministre belge du Climat, Zakia Katthabi a présenté au gouvernement fédéral les axes de son plan. Pour être plus efficace, l’idée est de confier à chaque ministre fédéral des responsabilités climatiques pour ses compétences. A charge pour chaque département ministériel de prendre des décisions qui permettront de réduire les émissions de CO2. Chaque ministre devrait ainsi rendre des comptes tous les trois mois et ses résultats seraient évalués. Un rapport annuel devra aussi être rendu au Parlement

Le Plan fédéral belge pour poursuivre la réduction des émissions de CO2 est prêt. L’intention belge est d’augmenter les efforts. On réduirait non pas de 208 tonnes de CO2 d’ici 2030 mais de 233 millions de tonnes. Cela représente l’équivalent d’1 million de voitures qui ne rouleraient plus.

La fiscalité est le premier instrument envisagé par le Fédéral pour réduire les émissions de CO2. On parle ici d’une réforme de la fiscalité environnementale. On parle aussi d’un "verdissement de la mobilité". Le changement de fiscalité sur les voitures de société en est un exemple, puisqu’il conduira à une électrification de ce secteur.

L’énergie est le second domaine où le gouvernement fédéral compte agir. Celui-ci veut renforcer la présence de l’éolien offshore en mer du Nord et adapter le réseau de transport de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique. Il est aussi question de miser sur les combustibles neutres en carbone, comme les biofuels et l’hydrogène.

Autre champ de compétence fédéral, les transports et la mobilité. Ici, c’est surtout sur le transport ferroviaire qu’on entend miser. La mobilité, c’est 30% des émissions de CO2 en Belgique. Et ce sont surtout les camions et les voitures qui en sont responsables, à plus de 90%, estime-t-on, du côté du cabinet du ministre de la Mobilité. L’idée est donc de favoriser ce qu’on appelle le "shift modal", bref, transporter par train plutôt que par camion, par exemple. L’objectif est de doubler le volume de marchandises transportées par rail en 2030. Dans ce cas, il y aurait 15.000 camions de moins chaque jour sur les routes belges. Des investissements sont prévus, comme des réaménagements de gare et des remises en état d’infrastructures ferroviaires ou des travaux pour relier des zonings industriels au rail. Le financement est, notamment, prévu dans le plan de relance européen.

Un poste important dans le plan fédéral pour réduire les émissions de CO2 a trait aux bâtiments publics. Il faut y réduire la consommation d’énergie, par exemple.

Les entreprises publiques devront être plus "vertes". On veut les doter de véhicules à zéro émissions, par exemple.