A Jeudi en Prime, Pierre-Yves Dermagne propose un chèque énergie de 100 euros par ménage

Pierre-Yves Dermagne (PS) était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, après le Journal Télévisé, sur la Une. Alors que le gouvernement fédéral se penche sur le budget, le Vice-premier ministre et ministre du Travail et de l’Economie est revenu sur les propositions du PS pour aider les ménages, notamment celle de distribuer à chaque ménage un chèque énergie de 100 euros.

D’une part, il plaide pour la prolongation du tarif social . D’autre part, il préconise l’octroi d’un chèque énergie à l’ensemble des ménages. "Un montant d’une centaine d’euros est quelque chose d’envisageable", a-t-il estimé. Ce serait "pour tous les ménages belges", "parce que c’est difficile de faire des distinctions". Selon Pierre-Yves Dermagne, cela permettrait de "faire les choses de manière rapide, simple et de répondre à une urgence et à une préoccupation qui est celle de beaucoup de Belges".

Qui supportera le coût de ce chèque énergie de 100 euros ? Pierre-Yves Dermagne a le regard tourné vers le budget de l’Etat. "On sait qu’avec l’augmentation des coûts de l’énergie, il y a une série de rentrées pour l’Etat qui ont augmenté et qui vont augmenter, en termes de TVA et en termes d’accises", a souligné le Vice-premier ministre Socialiste. "Nous devons réorienter ces moyens-là, ces moyens supplémentaires pour l’Etat vers la réduction de la facture d’énergie", a-t-il ajouté.

Le Vice-Premier ministre pense aussi à faire financer ce chèque énergie par des entreprises du secteur énergétique qui en auraient les moyens. "On sait qu’on a une série de producteurs d’électricité qui, aujourd’hui, ont leurs coûts de production qui restent stable. Par contre, ils font de plus gros bénéfices et on doit pouvoir en capter une partie", estime Pierre-Yves Dermagne.

Pierre-Yves Dermagne a expliqué qu’au niveau du gouvernement fédéral, on avait demandé au régulateur de l’énergie, "une instance indépendante", de remettre un rapport sur la possibilité de le faire. Ce rapport vient d’être remis. "Il pointe qu’il y a des surprofits dans certains secteurs chez certains producteurs. Donc, il y a une capacité de pouvoir mobiliser ces moyens-là pour réduire la facture d’énergie des ménages", a-t-il ajouté.

Engie, Luminus, Lampiris et les autres vont-ils devoir payer ce chèque aux ménages ? "Pas totalement. On peut capter une partie de ces surprofits, notamment pour les acteurs du nucléaire qui ont des réacteurs qui n’ont pas été prolongés et sont totalement amortis". Selon le ministre, ce serait aussi le cas d’opérateurs éoliens on-shore et off-shore avec des installations qui sont plus âgées. Il y aurait de quoi "déjà faire un financement important de ces mesures".

Quant à la réponse de ces entreprises du secteur énergétique, "quand on met quelque chose de cette nature-là sur la table, ce n’est pas quelque chose qui est accueilli avec énormément de sourires".

Pierre-Yves Dermagne a confirmé qu’il s’agissait-là d’une proposition socialiste mais, a-t-il ajouté, "j’ai bonne confiance en mes collègues du gouvernement et bon espoir". C’est, a-t-il poursuivi, "une question de justice sociale", "d’équité" et de "solidarité".

Enfin, pour le Vice-premier ministre, d’autres secteurs devraient aussi participer à l’effort. Il a cité le secteur bancaire, soutenu par l’Etat belge après la crise de 2008. Aujourd’hui, "ils ont retrouvé des marges bénéficiaires importantes, ils refont énormément de profits, et peut-être même plus après la crise Covid qu’avant la crise Covid", a souligné le Vice-premier ministre socialiste. "Ils doivent pouvoir aussi contribuer à cet effort de solidarité et financer une série d’investissements et de dépenses nouvelles", a-t-il ajouté.