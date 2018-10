À Hiroshima, la Belgique promeut son engagement contre les armes nucléaires

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders s'est rendu mercredi à Hiroshima. Dans cette cité martyre, théâtre de la première attaque nucléaire de l'histoire, il a mis en avant l'un des engagements qui tient à cœur de la Belgique à la veille de ses deux années au Conseil de sécurité des Nations unies, celui de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

La ville est devenue un symbole de la lutte en faveur du désarmement nucléaire. Elle est l'un des fers de lance de l'association des maires pour la paix, dont fait partie, en Belgique, la ville d'Ypres. Le chef de la diplomatie belge a rendu visite au Mémorial de la Paix et s'est entretenu avec le maire, Kazumi Matsui, ainsi qu'avec Keiko Ogura, une "hikabusha" -survivante de l'explosion-, écolière au moment du drame.

"Nous allons veiller à conserver cet esprit d'Hiroshima durant les deux années à venir", a assuré le ministre. L'engagement belge s'inscrit dans une actualité régulièrement marquée par l'aventure nucléaire nord-coréenne et les tensions qu'elle suscite dans la région. Aux yeux de la diplomatie belge, les discussions en cours doivent s'inscrire dans un cadre multilatéral, plus particulièrement le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN).

Le texte impose aux États de ne pas procéder à des explosions expérimentales d'armes nucléaires. Adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 1996, le traité a été signé par 183 pays mais doit encore être ratifié par huit États détenteurs de la technologie nucléaire (Chine, Etats-Unis, Inde, Pakistan, Iran, Israël et Corée du nord) pour entrer en vigueur. Il contient un dispositif de vérification reposant sur 300 stations de mesure sismique dans le monde.

Avec l'Irak, la Belgique est l'une des copromotrices du traité durant deux ans. La cause progresse, estime le ministre. L'ensemble des pays de l'Association des pays du sud-est asiatique a aujourd'hui ratifié le texte."J'ai la conviction que l'adhésion de la Corée du nord au TICEN sera une étape cruciale vers une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne et devrait, en tant que telle, être l'une des conditions de tout futur accord", a expliqué M. Reynders.

Pour y arriver, les autres pays devront également rejoindre le mouvement. "Si tout le monde n'avance pas, ce sera difficile de convaincre la Corée du nord", a-t-il ajouté.

En revanche, la Belgique n'entend toujours pas adhérer au traité d'interdiction de l'arme atomique adopté en 2017 et qui a valu à la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) le prix Nobel de la Paix. A ce jour, aucune puissance nucléaire n'en fait partie, a rappelé le chef de la diplomatie belge, et le traité ne repose pas sur un dispositif de vérification comme celui du TICEN. La Belgique n'entend pas non plus se distancier des obligations contractées dans le cadre de l'OTAN. Elle a d'ailleurs décidé d'acquérir des chasseurs-bombardiers F-35 dont le développement futur prévoit une capacité d'emport nucléaire.

"Une démilitarisation de manière unilatérale n'a pas de sens. Nous faisons partie d'une alliance dont l'un des piliers est la dissuasion qui repose à la fois sur des armes conventionnelles et des armes nucléaires", a fait remarquer M. Reynders.