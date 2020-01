A cause des tensions USA-Iran, le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin reporte sa visite en RDC

Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a annoncé mardi le report de sa visite prévue de jeudi à samedi en République démocratique du Congo (RDC) en raison de la tenue d'une réunion des chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne convoquée vendredi à Bruxelles.

"La situation internationale tendue entre les Etats-Unis et l'Iran bouscule les agendas politiques de nombreux pays. Depuis le début, l'Europe rappelle l'importance du dialogue et de la désescalade. C'est un vrai regret de postposer cette visite au Congo mais ce voyage, planifié dans le cadre de la relation privilégiée renouvelée entre nos deux pays, se fera prochainement", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Réunion des chefs de la diplomatie des pays de l'UE

Il a expliqué devoir "impérativement participer" à la réunion extraordinaire des ministres européens des Affaires étrangères consacrée à la crise iranienne.

Philippe Goffin (MR) devait se rendre en RDC pour rencontrer son homologue congolaise, Marie Tumba Nzeza, ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa et pour rouvrir officiellement le consulat général de Belgique à Lubumbashi (sud-est), fermé au plus fort d'une crise diplomatique entre la RDC et son ancienne puissance coloniale.

"Ce poste reprend cependant déjà ses activités", a précisé Philippe Goffin, qui est également ministre de la Défense.