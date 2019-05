A Bruxelles, place à Ecolo pour le début des négociations régionales

C'est aujourd'hui que débutaient les discussions pour la constitution des coalitions régionales. A Bruxelles, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort (PS) ont reçu les représentants de chez Ecolo, Zakia Khattabi et Alain Maron ce matin. La coprésidente d'Ecolo et le député bruxellois sortant sont arrivés sur le coup de 11 heures au siège du gouvernement bruxellois. A leur arrivée, Zakia Khattabi a déclaré "qu'il s'agissait d'un premier tour de table car ils ont besoin d'un mandat de leur assemblée générale pour commencer les négociations". Du côté du PS, "on connaît les enjeux principaux. Nous allons aborder ensemble les différentes thématiques et demander à chacun de définir ses priorités ainsi que la trajectoire budgétaire", a indiqué Rudi Vervoort.

Après cette rencontre, le tandem socialiste à la Région bruxelloise recevra Charles Michel, en tant que président du MR et Didier Reynders. Leur arrivée est attendue vers 15 heures.