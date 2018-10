A Bruxelles, les premières tendances montrent Ecolo en forte progression

A l'heure qu'il est, nous disposons de résultats partiels sur la moitié des communes bruxelloises. Et une première constatation s'impose : Ecolo réalise un excellent score.

A Bruxelles-Ville (20 bureaux dépouillés sur 100), le PS baisse légèrement à 25,11% (-4,01%). Ecolo progresse fort depuis 2012 à 21,10% (+ 8,71%). Le MR recule (15,40%, -2,49%), le cdH chute (9,28%, -8,73%), Défi stagne (7,03%, -0,60%).

A Auderghem (10 bureaux sur 26), la liste du bourgmestre en titre Didier Gosuin (Défi) frôle les 50% (47,63%). Ecolo progresse là aussi de près de 10% à 23,65%. le MR est à 10%, le PS recule de 2,9% à 6,35.

A Etterbeek (10 bureaux sur 32), la liste du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) voit son score augmenter de 1,59% à 43,6%. Ecolo (+9,9%) est 2e parti avec 26,88%. Les socialistes reculent légèrement, comme Défi.

A Forest (10 bureaux dépouillés sur 42), la liste du bourgmestre Marc-Jean Ghyssels (PS) baisse (25,52%, -5,66%), Ecolo progresse d'autant (23,07%, +5,35%), le MR chute (15,69%, -9,18%).

A Ixelles (10 bureaux dépouillés sur 52), Ecolo est premier parti avec 34,68% (+11,16%). La liste de la bourgmestre Dominique Defourny (MR) perd des plumes (23,82%, -5,27%), le PS grappille (19,51%, +2,9%), le PTB passe devant Défi (6,93% et 6,23%).

A Koelkelberg, les 12 bureaux sont dépouillés. Ecolo pourrait être faiseur de roi : la liste du bourgmestre Pivin perd 17,54% à 38,79%. Une chute très importante, partiellement mise à profit par le PS du chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej et par Ecolo (respectivement 30,60%, +2,12% et 16,73%, + 3,64%). Une majorité alternative est possible, grâce aux verts. Ce serait une petite révolution dans la petite commune du nord de Bruxelles historiquement dirigée par la famille Pivin (Jacques avant Philippe).

A Berchem-Sainte-Agathe, les 17 bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Joël Riguelle (cdH) recule de 4,39% à 25,96%, Le MR est en embuscade à 22,58%, une progression de 3%, le PS obtient 18,25% (+4,5%). Ecolo est en léger progrès (14,73% à 3,56%), comme Défi (9,7% à 1,47%).

A Ganshoren, Pro Ganshoren est en hausse (+5,77%) à 28,34%. Ensemble (21,31%), la liste du bourgmestre (18,09%) sont derrière, Ecolo, ici aussi, est en hausse avec 16,45% (+7,32%). Défi et la N-VA ont également conquis de nouveaux électeurs (9,14% et 6,66%, +2,18% et 1,72%).

La tendance est claire, une vague verte se forme sur la capitale. Combien de nouveaux bourgmestres Ecolo bruxellois s'ajouteront à Olivier Deleuze ? Réponse dans les heures à venir.