A Bruxelles, ça repatine. Les libéraux font-ils à nouveau du forcing?

L'accord de gouvernement tant attendu à Bruxelles ne sera pas scellé en ce début de semaine. Les négociateurs se donnent 24h de plus pour discuter des derniers points. Une ultime relecture de l'accord de majorité est encore prévue mardi.

"Ce lundi, les six partis négociant l'accord de majorité en Région bruxelloise se sont réunis autour du formateur et ont poursuivi leurs travaux en vue de la conclusion d'un accord de majorité ambitieux pour Bruxelles. La volonté des négociateurs est d'installer le gouvernement bruxellois avant le 21 juillet", a indiqué le cabinet de Rudi Vervoort. Selon celui-ci, la réunion plénière se poursuivra, "en vue d'une ultime relecture des versions française et néerlandaise du texte de l'accord de majorité, et afin d'opérer les derniers arbitrages. Des groupes techniques se réuniront cet après-midi et ce soir afin de préparer la réunion de ce mardi". De même source, on précise que les congrès de participation seront convoqués "mercredi, au plus tard". "Tous les partenaires autour de la table sont confiants de pouvoir aboutir dans les meilleurs délais pour présenter ce projet d'avenir pour la Région bruxelloise", a conclu le cabinet Vervoort. Il semble que les négociateurs francophones se soient réunis autour de la note de formation pour la Commission Communautaire française.

Nouvelle tentative pour faire entrer le MR dans les négociations?

Selon nos informations, il se dit que l'Open VLD est à l'origine du coup de frein donné au sprint final de ces négociations. Les libéraux flamands avaient déjà demandé aux négociateurs le 14 juin dernier de réfléchir à la possibilité d'embarquer le MR dans l'attelage bruxellois. Face au refus du PS, les négociateurs Sven Gatz et Guy Vanhengel avaient sollicité un entretien avec les socialistes à la manœuvre à Bruxelles, freinant une première fois ces négociations déjà bien en marche. Et jusqu'au bout, jusque vendredi, le MR par la voix notamment de Didier Reynders et l'Open VLD par celle d'Alexander De Croo en appelaient à la cohérence: "A l'image des discussions exploratoires entamées pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, cela serait logique et témoignerait d'une cohérence politique", avait déclaré vendredi dernier le ministre des Affaires étrangères et de la Défense en affaires courantes. Lors de la réunion de ce lundi matin, l'Open VLD, nous confie-t-on, aurait donc remis un coup de pression.