A Bruges, un "trajet de déradicalisation" pour des élèves qui voulaient "en finir avec les étrangers"

Les 5 élèves de l'athénée technique de Bruges "KTA Brugge", qui avaient été suspendus provisoirement il y a une dizaine de jours pour des propos racistes et des menaces visant la classe d'élèves primo-arrivants de leur établissement, sont fixés sur leur sort. Trois d'entre eux vont devoir quitter l'établissement, confirme mercredi une porte-parole de l'école.

"Trajet de déradicalisation"

Les deux autres, "qui ont exprimé des regrets, ont pris leur distance avec de précédentes déclarations et sont motivés par le suivi d'un accompagnement intensif", restent dans l'école et y suivront un "trajet de déradicalisation exigeant". "Cela continuera jusqu'à la fin de l'année scolaire et des experts suivent cela de manière stricte. Le trajet comprend aussi bien du travail bénévole que de l'étude de la problématique", précise l'athénée technique.

Les trois élèves considérés comme ne présentant pas de regrets par rapport aux faits "ne remplissent pas les critères pour être suivis encore de manière efficaces par l'école". "Pour eux, nous cherchons, avec les instances compétentes, une solution en-dehors de nos murs", ajoute l'école brugeoise.

Possibilité d'un attentat visant une classe réservée aux primo-arrivants

Le groupe de jeunes, des garçons de 17 et 18 ans, avait échangé sur un groupe Facebook baptisé "Rechtse Alliantie van de KTA", ou "alliance de droite du KTA" des remarques à relent raciste et évoquant la possibilité d'un attentat visant une classe de l'école réservée aux primo-arrivants ne parlant pas le néerlandais. L'école avait transmis ces informations à la police et au parquet et avait provisoirement suspendu les 5 intéressés.