Leopold Lippens, le bourgmestre de Knokke-Heist est décédé

L'emblématique bourgmestre de Knokke-Heist, le comte Leopold Lippens, est décédé ce jeudi à l'âge de 79 ans, a confirmé la commune, peu après qu'RTL info l'ait annoncé.

Bourgmestre au long cours

Après quelques années en tant qu'échevin des Travaux publics, Léopold Lippens devient bourgmestre de Knokke-Heist en 1979. Depuis lors, à chaque élection, il a été réélu. Celui qui est aussi le frère de l'ancien patron de Fortis Maurice Lippens, a toujours défendu bec et ongle sa commune de Knokke, station-balnéaire huppée située à deux pas des Pays-Bas, sans sans provoquer plusieurs controverses.

C'est Leopold Lippens qui popularise le terme "frigobox" dans les années 90 : le bourgmestre voulait interdire l'accès à sa commune aux "touristes avec frigobox", qualifiant ainsi les touristes d'un jour venant avec de quoi boire et manger, sans faire profiter l'horeca local.

Les migrants à Guantanamo, sans les torturer...

En pleine crise des "541 jours", dix jours avant la prestation de serment du gouvernement Di Rupo, Leopold Lippens estime que "l'Etat-providence est fini" dans les colonnes du Standaard : "Les gens qui ne comprennent pas cela n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils veulent arrêter de travailler à 60 ans, ils veulent le soutien du CPAS et aussi de grosses pensions : ce n'est tout simplement pas possible. Les gens s'accrochent à des rêves. Ils pensent que les structures, qui ont existé depuis 30 ou 40 ans, sont éternelles." Pour Lippens, la limite de la solidarité est "atteinte. 90% de l'attention va aux 5% des personnes qui ont des difficultés. Ne devrions pas nous occuper des 90% qui n'ont pas de difficultés ? La grande majorité ont du mal à cause des lois en faveur des 5%."

En 2016, alors que la crise de la migration est aiguë et touche particulièrement la côte belge, Leopold Lippens en appelle à la création d'un "camp comme à Guantanamo", "sans les torturer". Comme le relevait à l'époque le journal L'Echo, "monsieur le conte a fait ses comptes : 'il y a 3 millions de musulmans qui veuent arriver en Europe. Supposons qu'ils aient trois enfants. Ils seront 20 millions de plus dans 20 ans puis, un jour, ils seront 100 millions. On ne veut pas de cela. On aurait dû rester dans une Europe à 9 et fermer les frontières'"

En novembre dernier, le conseil municipal de Knokke avait annoncé que Léopold Lippens prendrait ses distances avec son rôle de bourgmestre en raison de problèmes de santé. Un mois plus tard, le bourgmestre avait annoncé qu'il avait une leucémie. Il est décédé à l'âge de 79 ans.