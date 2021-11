A 62 ans, l’épouse népalaise d’un ressortissant belge est arrêtée à l’aéroport, et emmenée dans un centre fermé

Une femme d’origine népalaise, mariée à un ressortissant belge, se retrouve en centre fermé depuis vendredi soir.

Ragini Upadhayaya Grela, 62 ans, artiste de profession, rentrait du Népal après deux ans d’absence. Elle a été arrêtée par la police des frontières à l’aéroport de Zaventem, parce que, lui a-t-on expliqué, elle avait quitté la Belgique il y a deux ans, un délai trop long pour pouvoir y retourner sans autorisation.

Or, Mme Grela a quitté la Belgique pour visiter son pays natal à la veille d’une pandémie qu’elle ne pouvait pas prévoir. "Elle a quitté la Belgique quelques semaines avant le confinement, il y a deux ans, explique son avocate, Sylvie Sarolea. Elle est restée bloquée au Népal à cause de la fermeture des frontières." Mais ce n’est pas tout, Ragini Upadhayaya Grela a également dû, par la suite, attendre de se faire vacciner pour prendre l’avion : "Le Népal a eu des difficultés à s’approvisionner en vaccins, […] elle a aussi 62 ans, et est diabétique, donc particulièrement vulnérable. De retour en Belgique avec son titre de séjour toujours valable et un visa d’entrée, elle est bloquée à la frontière parce qu’elle a quitté la Belgique depuis plus d’un an…"

C’est sur cette base que Mme Grela a été arrêtée vendredi, à la demande de l’Office des étrangers.

Son avocate allait donc introduire un recours en extrême urgence ce mardi contre cette décision. Mais l’Office des étrangers a modifié la raison pour laquelle elle est retenue en centre fermé. L’Office annule donc sa décision de refoulement, pour en prendre immédiatement une autre : cette fois, son visa Schengen, pourtant en règle, est abrogé.

Retour donc à la case départ pour son avocate, qui doit à nouveau rédiger une autre demande en urgence.

Dès que celle-ci est prête, Mme Grela devra comparaître devant le Conseil du contentieux des étrangers. C’est seulement à ce moment-là qu’elle saura si, libre, elle peut rejoindre son époux, et son domicile à Liège.

En attendant, Ragini Upadhayaya Grela, 62 ans, dormira encore quelques nuits au centre fermé de l’aéroport de Zaventem.