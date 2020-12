985 euros bruts... et beaucoup moins en net : la prime d'encouragement aux soignants a fondu

Les fiches de salaire de décembre arrivent et le personnel soignant à qui gouvernements fédéral et wallon avaient promis des primes déchante. On leur avait annoncé 985€ mais la somme était en "brut". Une fois les impôts déduits, c’est beaucoup moins. Ce qui en vexe plus d’un.

Comme une humiliation

Ida, aide familiale, vient de recevoir sa prime. "C’est mieux que rien. D’ailleurs, nous n’avions rien demandé, dit-elle. Mais voir le montant ainsi raboté, c’est comme si notre valeur personnelle avait suivi la même réduction." Ida aurait préféré qu’on lui annonce tout de suite le montant net plutôt que de faire miroiter une somme surfaite.