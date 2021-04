"96% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés": voici les provinces où la situation est la plus critique

"96% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients Covid et non-Covid", a fait savoir vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano.

Pour la première fois en 27 jours, on observe une légère diminution du nombre d'hospitalisations, mais la pression reste importante. Surtout dans les unités de soins intensifs, qui flirtent avec la limite des 2.000 patients (Covid et non-Covid). Cela signifie que des lits supplémentaires devront être créés dans les prochains jours et que les soins non-Covid devront être encore réduits. "La proportion des patients en soins intensifs, par rapport au nombre total de patients, est encore en augmentation, pour atteindre quasi 1 patient sur 3 (29%). Si cette tendance se poursuit, le seuil des 1000 patients en soins intensifs pourrait être dépassé en cinq jours."

Or, comme le souligne Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, "il est très important de laisser de la place pour les patients non-covid en soins intensifs, car contrairement aux périodes de confinement plus strict, il y a une activité relativement importante, plus d’accidents de la route par exemple."

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 170, dont 121 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Le taux d'occupation des lits de soins intensifs pour des patients Covid est de 46% pour le pays, mais il est déjà de plus de 50% dans certaines provinces. En Wallonie, il varie de 34% à Liège à 54% en Hainaut et 58% à Namur (passez votre souris sur la province pour voir le nombre de lits occupés par des patients Covid)