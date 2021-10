9 millions d’euros soutirés en 2020 via des "fraudes à l’amitié" en ligne : "Il a réussi à calmer ma méfiance"

Il y a un peu moins d’un an, Benjamin (prénom d’emprunt) se rend compte qu’il a échappé au pire. Isolé par le confinement, il s’inscrit sur des applications de rencontre comme Tinder ou encore Grindr. Il est alors contacté par un homme de 36 ans qui lui demande directement son numéro de téléphone pour discuter sur une autre application. Il lui explique qu’il est capitaine de l’armée américaine et se trouve en Syrie. Très vite, les deux hommes discutent "de tout et de rien, matin, midi et soir". Il promet ensuite à Benjamin de venir en Belgique pour le rencontrer dès qu’il a une permission.

Mais l’histoire prend une autre tournure au bout d’un mois et demi de discussion. "Un jour, il me dit qu’il doit envoyer un colis et me demande s’il peut me l’envoyer. Je lui réponds que ce n’est pas possible, que je n’ai pas confiance et que je ne sais pas ce qu’il va m’envoyer. À ce moment-là, j’ai commencé à avoir la puce à l’oreille et je me suis posé beaucoup de questions." Mais cela ne s’arrête pas là. "Deux ou trois semaines plus tard, il me dit qu’il peut venir en Belgique mais que ça va lui coûter 2500 euros. Quelques heures plus tard, il me demande si je peux lui transférer l’argent pour payer son billet." Benjamin refuse et bloque directement le numéro de téléphone et le profil de l’escroc.

J’étais seul, plus faible mentalement

Heureusement, Benjamin réagit et ne se laisse pas convaincre d’envoyer de l’argent. Et il reconnaît que le confinement a sans doute joué un rôle. "J’étais seul, plus faible mentalement et le fait qu’il me parle tout le temps me faisait du bien moralement. Même si par moments, je me disais que c’était bizarre, il s’intéressait vraiment à moi et on parlait de tout. Ça a vraiment calmé ma méfiance."

40.000 euros versés

Mais tous n’ont effectivement pas la même prise de conscience rapide. Katelijne (prénom d’emprunt) s’est confiée à la VRT sur son histoire, une histoire qui ressemble beaucoup à celle de Benjamin. Tout commence il y a trois ans, elle reçoit alors une demande sur Facebook d’un inconnu. "Il m’a envoyé une photo de lui et il avait l’air très sympa. Un homme plus âgé avec un visage qui me plaisait." L’homme prétend être un général américain basé en Afghanistan. "Au bout d’un moment, il m’a dit qu’il était transféré en Syrie dans la vraie zone de guerre."

Des échanges amicaux s’en suivent et Katelijne finit par tomber amoureuse. Et au bout de six mois, "il m’a demandé si je pouvais envoyer de l’argent pour acheter de la nourriture parce que son propre compte bancaire était bloqué." D’abord de petites sommes, puis une plus importante. Même si elle a des doutes par moments, l’escroc parvient systématiquement à la convaincre. Au total, elle lui aura versé 40.000 euros. Avant de prendre conscience de la supercherie.

Aujourd’hui, Katelijne a décidé de témoigner pour éviter que d’autres ne se fassent piéger. D’ailleurs, Benjamin l’avoue, "si j’avais été jusqu’à verser de l’argent, je ne sais pas si j’aurais osé porter plainte. Je pense que j’aurais eu trop honte de raconter ça à la police."

Beaucoup plus de signalements

La recette est connue : les escrocs gagnent votre confiance, jouent avec vos sentiments avant de vous réclamer vos données personnelles, des cadeaux ou de l’argent. Le phénomène a connu une forte augmentation en 2020. C’est ce que constate le SPF Economie qui a reçu 1317 signalements de fraude à l’amitié. Soit deux fois plus qu’avant la crise du coronavirus. Pour un total de 9 millions d’euros soutirés.

►►► Fraudes lors d’achats en lignes, phishing… Le SPF Economie a reçu un nombre record de signalements

"Les gens se sont beaucoup plus tournés vers le virtuel avec les confinements successifs. Que ce soit pour les achats en ligne, comme pour les relations sociales. Les escrocs ont donc essayé de s’engouffrer dans cette brèche pour en profiter et trouver une source de revenus", explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie.

Comment se protéger ?

Le SPF Economie rappelle quelques principes de base pour éviter de se faire piéger.

Ne pas accepter de demande d’amis que vous ne connaissez pas.

Vérifier l’authenticité du profil, cherchez à savoir à qui vous avez affaire

Ne communiquez jamais vos informations personnelles

Méfiez-vous des histoires qui tirent sur la corde sensible, " qui font pleurer "

N’envoyez jamais d’argent à un " nouvel ami "

Que faire si cela vous arrive ?

Coupez tout contact avec l’escroc en bloquant son numéro de téléphone et son adresse mail

Signalez-le au SPF Economie via la plateforme https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/ et introduisez une plainte auprès de la police

Contactez immédiatement Card Stop (070 344 344) si vous avez partagé vos données bancaires et Doc Stop (0800 123 123) si vous avez transmis une copie de votre carte d’identité belge

Avec quelles suites ?

Peut-on vraiment poursuivre et stopper ces escrocs ? "Le problème est de les identifier formellement. La plupart ne se trouvent pas sur notre territoire et sont dans des pays lointains, comme les pays de l’Est ou encore en Asie ou en Afrique et tout va dépendre des conventions que nous avons avec ces pays-là. Évidemment, il y a des plateformes comme Europol ou Interpol mais avec des procédures judiciaires à respecter pour pouvoir entrer avec les autorités judiciaires du pays et passer par des hébergeurs pour récupérer des données techniques. Ce n’est pas toujours évident mais il y a moyen de localiser l’auteur ou encore de faire un signalement à la police locale qui peut alors ouvrir une enquête", explique le commissaire de la Computer Crime Unit, Olivier Bogaert.