8 Belges sur 10 trouvent qu’ils n’ont pas leur mot à dire sur ce que fait le monde politique

Après avoir passé en revue les relations des Belges avec le pouvoir et les médias , le sondage RTBF-Kantar mené dans le cadre de l’opération "Bye-Bye démocratie ?" aborde aussi l’implication des citoyens pour faire entendre leur voix en démocratie. Il en ressort que 77% des Belges qu’ils n’ont "pas leur mot à dire sur ce que fait le monde politique". Seuls les plus jeunes (18-24 ans) trouvent qu’ils ont davantage leur mot à dire que leurs aînés.

Les réactions vis-à-vis de cette affirmation varient en fonction du type de métier exercé par les sondés. On constate que le sentiment de ne pas voir droit au chapitre est moins présent chez les indépendants que parmi les autres catégories professionnelles (60% contre 77% pour la moyenne).

Alors qu’ils se sentent en majorité délaissés par le monde politique, 79,5% des sondés estiment avoir une assez bonne compréhension des grands enjeux de notre société. À ce niveau, on remarque une différence entre genres : les hommes ont plus tendance à affirmer qu’ils comprennent les grands sujets de société (86%), contre 73% des femmes.

De leur côté, les ouvriers ont plus largement l’impression de ne pas être entendus par le monde politique (87%).

Il y a également des options plus actives comme "s’engager dans des initiatives citoyennes", "aller régulièrement manifester" ou "être membre d’un parti".

Plusieurs possibilités étaient proposées aux participants du sondage. Les personnes interrogées pouvaient cocher plusieurs réponses répertoriées en trois catégories : des options plus passives, comme "compter sur les élus", "compter sur des initiatives citoyennes" ou "l’arrivée d’un mouvement radical qui renverserait le pouvoir actuel".

Le fossé entre les citoyens et le monde politique semble donc grand quand on sait que 8 Belges sur 10 pensent qu’ils n’ont pas leur mot à dire sur les décisions prises par les politiques. Est-ce une fatalité ou les citoyens peuvent-ils tout de même faire entendre leur voix ?

Autre constatation : plus les sondés ont un diplôme élevé, plus ils affirment avoir une bonne compréhension des enjeux de société. Il reste à noter qu’un Wallon sur 4 dit ne pas avoir toutes les clés (contre 1 sur 5 en Flandre et à Bruxelles).

Les jeunes plus motivés à faire entendre leur voix

Signe encourageant : les publics jeunes entre 18 et 34 ans optent à 40-45% pour des modes d’expression actifs pour faire entendre leur voix, bien plus que les autres tranches d’âge. L’option la plus choisie des jeunes est " Je poste ou partage des messages sur les réseaux sociaux/sites d’information ".

Conséquence ou non des manifestations pour le climat, les jeunes déclarent aussi plus souvent aller manifester que les autres catégories : plus d’une personne de 18 à 24 ans sur cinq déclare aller manifester régulièrement.