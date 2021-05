7e réforme de l’Etat : "L’heure de vérité" pour Elio Di Rupo qui appelle patrons, syndicats et associations à se mobiliser

C’est dans ce contexte que le ministre président socialiste veut inscrire le plan de relance de 7,64 milliards d’euros présenté vendredi dernier par le gouvernement wallon. Un plan auquel s’ajouteront l’année prochaine plus de deux milliards d’euros en provenance du FEDER (fonds européen de développement régional) et du FSE (fonds social européen).

Ce plan wallon s’appuie sur cinq axes : la jeunesse, la soutenabilité environnementale, le développement économique, la solidarité et l’inclusion sociale et une gouvernance innovante et participative. "Aujourd’hui, il y a un et un seul plan qui est le plan de relance pour la Wallonie. On y a consacré 8 milliards d’euros. Jamais dans l’histoire de la Région wallonne, on a mis autant de moyens", a soutenu Elio Di Rupo. "Et avec des projets concrets par exemple rénover les bâtiments, il y aura plus d’un milliard cent millions. On fait (aussi) la promotion d’énergies renouvelables dans les quartiers, dans les zonings. On aura à Liège, le développement de l’hydrogène. Dans le Hainaut, il y aura des centres de formation spécialisés en biotechnologies, en matériaux nouveaux et j’en passe."