75% des Belges se sentent en sécurité dans leur quartier

Le sentiment d’insécurité est plus élevé chez les femmes que les hommes. Il diminue par ailleurs avec l’âge (voir ci-dessous).

La Police fédérale a publié des statistiques portant sur la criminalité et le sentiment de sécurité. Cette enquête – basée sur les réponses de 168 206 citoyens - révèle que 75% des Belges se sentent (presque) toujours en sécurité dans leur quartier. En parallèle, 5% des personnes interrogées se sentent souvent ou toujours en insécurité. Le chiffre est en baisse depuis la dernière enquête, menée en 2008, où il s’établissait à 8%.

La Police fédérale a également publié ses statistiques de la criminalité. En 2018, le nombre total de faits enregistrés est resté stable par rapport à 2017. Le vol et l’extorsion demeurent les infractions les plus fréquentes et représentent environ un tiers de l’ensemble de la criminalité enregistrée.

Une augmentation remarquable concerne la criminalité informatique, qui croît de 14,8% par rapport à 2017. Le nombre de cas de "phishing" (le vol de données d’utilisateurs en se servant de faux sites web) a triplé en un an, passant de 475 faits enregistrés en 2017 à 1 277 en 2018. La Police fédérale indique par ailleurs que le nombre réel de faits est probablement beaucoup plus élevé.