75 ans de la Bataille des Ardennes: une "colonne de la Libération" sillonne la région jusqu'au 21 janvier

Un spectaculaire convoi traversera une partie des Provinces de Liège et de Luxembourg ce samedi matin. 50 véhicules militaires de la Guerre 40-45 referont le parcours des alliés au lendemain de la Bataille de Bastogne. La colonne partira à 11h de Bastogne. Le convoi se dirigera vers Houffalize, puis La Roche. Et continuera ensuite son parcours jusque mardi. L’arrivée est prévue à Elsenborn.

Cette colonne de la Libération sillonnera le territoire de la Batailles des Ardennes, du 17 au 21 janvier, dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du conflit, annonce le War Heritage Institute (WHI), l'institution nationale du patrimoine militaire et de la mémoire. Le départ de la "Colonne de la Libération Sud" aura lieu à Sainte-Ode (province de Luxembourg) et l'arrivée est prévue quatre jours plus tard à Elsenborn (province de Liège).

En septembre dernier, une "Colonne de la Libération Nord" avait déjà déambulé dans le pays dans le cadre des commémorations de la Libération.

Le War Heritage Institute et la Composante Terre de la Défense constitueront la colonne composée d'une vingtaine de véhicules d'époque. Une bonne partie de ces machines restaurées ont effectivement participé à la Libération de 1944 et font maintenant partie du patrimoine de Bastogne Barracks et de Gunfire, deux sites du WHI. La colonne comportera également un escadron composé d'une trentaine de véhicules mis à disposition par des tiers.

►►► A lire aussi : Retrouvez tous nos articles sur les 75 ans de la bataille des Ardennes