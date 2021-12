66 millions de primes pour les travailleurs de l’HoReCa et prolongation des congés octroyés aux parents pour quarantaine d’enfant

Des mesures de soutien étaient annoncées suite au récent Codeco pour les secteurs touchés. Alexander De Croo, Premier ministre, et les Vice-premier Vincent Van Peteghem et Pierre-Yves Dermagne viennent de les rendre publiques avec d’abord la prolongation du chômage temporaire "corona" au cours du premier trimestre de l’année 2022. Sont concernés l’HoReCa et le monde de la nuit. Mais cette mesure concerne aussi d’autres secteurs impactés comme l’aéronautique et la Culture.

66 millions sont aussi affectés à l’octroi de primes pour l’HoReCa pour permettre au secteur de financer notamment les primes de fin d’année à leur personnel.

Enfin mesure importante pour les familles et les parents isolés, le chômage temporaire "corona" est prolongé lui aussi pour eux et reste donc accessible aux travailleurs dans l’incapacité de faire garder leurs enfants lors de la fermeture d’une crèche ou d’une classe.

En résumé les mesures suivantes ont été validées pour soutenir l'ensemble des secteurs durant le premier trimestre 2022: