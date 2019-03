"66 jours pour sauver la justice": le monde judiciaire interpelle les partis par des actions dans tout le pays

Toutes les audiences, du tribunal de police à la Cour de cassation, ont été suspendues ce mercredi à 11h30 dans les différents arrondissements judiciaires du pays. A Bruxelles, magistrats, avocats, greffiers, interprètes… ont arrêté de travailler et se sont rassemblés dans la salle des pas perdus. Ils estiment déplorable l’état actuel de la justice.

Pour se faire entendre, les associations de magistrats (UPM, ASM, NVM, M&M et URJPP), Avocats.be et son équivalent flamand, le Syndicat des avocats pour la démocratie ainsi que la Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechten ont lancé ce mercredi la campagne " 66 jours pour sauver la justice ", soit le nombre de jours jusqu’aux élections fédérales de mai prochain.

Via différentes actions, à commencer par la mobilisation générale de ce mercredi dans tous les palais de justice du pays, les acteurs du monde judiciaire entendent attirer l’attention des partis politiques pour qu’ils placent la justice au centre de leurs programmes électoraux.

Le personnel judiciaire a également mené une action à Mons.