66% de grévistes du rail dès ce mercredi soir: quels sont les trains qui circuleront?

Grève sur le rail dès ce soir: quels sont les trains qui circuleront? - 18/12/2019 Dès 22 heures et jusqu’à jeudi soir, la SNCB sera en grève, à l’appel de la CGSP cheminots (le syndicat socialiste), rejoint par le syndicat libéral SLFP et le SIC (syndicat indépendant des cheminots). En marge d’un projet d’accord social 2020-2022, le syndicat socialiste demandait notamment une hausse salariale, des engagements, et le maintien d’un régime de 36 heures/semaine pour l’ensemble du personnel, actuel et à venir. Demandes rejetées. Des syndicats qui évoquent aussi des risques grandissants pour la sécurité même du rail. Un préavis de grève de plusieurs syndicats menaçant le rail s’applique depuis juin 2018. Une législation voulue par le gouvernement Michel instaurant un service minimum garanti pour la SNCB. Concrètement, les agents du rail qui entendent faire grève ont dû déclarer leur décision 72 heures avant leur arrêt de travail via un formulaire transmis par leur employeur. Aucune réquisition n’est possible. À charge pour la SNCB et Infrabel de préparer un plan de transport alternatif en remplaçant les grévistes par des travailleurs susceptibles de prendre leur poste.