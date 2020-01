616 euros par mois en moyenne pour un logement privé en Wallonie: voici où les loyers sont les moins chers

Il y a près d'un an, le site web du Centre d’Etudes en Habitat Durable (C.E.H.D.) mettait à disposition des citoyens wallons un logiciel qui permettait de voir si vous payiez un juste loyer. Le montant tient compte d’une vingtaine de critères comme le type de logement, l’année de construction, la situation, la pression foncière locale, le nombre de chambres ou de WC, le label PEB, la présence de systèmes de sécurité…

Cette fois, c'est l'observatoire des loyers qui présente sur le site les résultats de la première enquête statistique menée sur tout le territoire de la Wallonie à partir d’un échantillon représentatif de 4.112 logements mis en location sur le parc privé. Ce qui permet de mettre en évidence dans un rapport les grandes tendances de la location résidentielle en Wallonie:

1. Un loyer moyen de 616 euros (hors charges)

Le loyer mensuel moyen (hors charges) wallon est de 616 € (soit 8,17 €/m²) et le loyer médian de 600 € (ce qui veut dire que la moitié des loyers sont supérieurs à cette somme, l'autre moitié en-dessous de 600 euros). Un quart des loyers est inférieur ou égal à 500 €. Pour un quart des logements loués les plus chers, le loyer dépasse 700 €. Le montant moyen de loyer avec les charges locatives est de 679 €.

2. 60% d'appartements à Liège

Un peu moins de la moitié des ménages locataires wallons vivent en appartements, contrairement aux propriétaires occupants qui privilégient la maison. Dans certaines régions comme Liège, la proportion d’appartements atteint presque deux tiers du parc locatif. À l’échelle de la région, une maison (tous les types confondus) se loue en moyenne 105 € plus cher qu’un appartement.

3. Des situations très différentes selon les régions

Le Brabant wallon enregistre le loyer moyen le plus élevé, avec 811 €, soit 195 € de plus que la moyenne wallonne régional. Dans la province de Liège, le loyer moyen est un peu inférieur à 600 €. Le Hainaut a le loyer moyen le plus bas, avec 571 € en montant total et 7,52€ au mètre carré.

L’écart entre le Brabant wallon et le Hainaut est estimé à 240 € et 2,36 €/m².

Si on regarde les loyers au mètre carré, la province de Luxembourg (7,86 €/m²) est plus faible que celui de la province voisine de Namur (8,45 €/m²). La raison est une plus grande taille de logements en province de Luxembourg (bâti plus rural et plus dispersé).

À l’échelle des arrondissements, derrière Nivelles, Arlon est en deuxième place par rapport au loyer total et au loyer au mètre carré, même si son loyer moyen (de 704 €) est 108 € inférieur par rapport à l’arrondissement de Nivelles.

Bien que situés dans des provinces moins chères, Waremme et de Soignies proposent des loyers supérieurs à la moyenne, entre 650 et 672 €. Les loyers moyens oscillant entre 600 € et 640 € sont observés dans tous les arrondissements namurois et de Neufchâteauet de Virton (province de Luxembourg), de Huy (province de Liège) et de Thuin et Ath (Hainaut).

La tranche de loyer moyen relativement moins élevé, de 550 € à 600 €, est constatée dans les arrondissements de Bastogne et de Marche-en-Famenne (province de Luxembourg), de Verviers et Liège (province de Liège) et de La Louvière, Tournai-Mouscron et Mons (Hainaut).

Les loyers les plus bas sont dans l’arrondissement de Charleroi (547 €).