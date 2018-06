60 ans du Benelux: le roi Philippe reçoit les monarques luxembourgeois et néerlandais

A l'occasion du soixantième anniversaire de l'Union Benelux, le roi Philippe reçoit ce mardi le Grand-Duc Henri de Luxembourg et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas pour un déjeuner au Palais royal. La réunion qui aura pour thème "Un Benelux jeune et vert" rassemble également les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères, les ministres-présidents régionaux et des représentants des institutions du Benelux. Le déjeuner sera suivi d'une visite au Secrétariat-général du Benelux et d'une séance à Bozar.

En 1958, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signaient le traité instituant l'Union Économique Benelux afin de promouvoir un élargissement et un approfondissement de la coopération économique.

En 2008, l'accord de coopération était réaffirmé sous l'appellation Union Benelux et l'accent mis sur trois thèmes: le marché intérieur et l'union économique, la durabilité, la justice et l'intérieur.

La Belgique préside le Benelux depuis le 1er janvier dernier.