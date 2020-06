Le déploiement de la 5G est censé se réaliser progressivement à partir de la fin de l’année en Belgique et plusieurs fournisseurs d’équipements internationaux espèrent s’emparer des marchés en Europe.

En janvier dernier, l’Union européenne a donné son feu vert pour l’ouverture de son marché aux acteurs internationaux. Parmi les concurrents deux Européens et deux Chinois : Nokia, Ericsson, Huawei et ZTE.

Mais l’UE a émis beaucoup de réserves et de méfiance face à certains qu’elle qualifie d’acteurs à "hauts risques".

Un risque que la Belgique ne veut pas prendre à la légère. Philippe De Backer, le ministre des Télécommunications a décidé de restreindre drastiquement l’accès des infrastructures 5G du pays, à certains acteurs, pointés du doigt par l’Union européenne comme étant à "haut risque". En ligne de mire, les géants chinois des télécoms, Huawei et ZTE, régulièrement taxé d’espionnage, notamment par les Etats-Unis.

Pour rappel, le marché de la 5G pourrait représenter 225 milliards de dollars d’ici 2025, selon la Commission européenne.

Risque d’espionnage ?

Ce mercredi, Philippe de Backer, ministre en charge du numérique et des télécommunications a annoncé sa décision de " limiter l’accès aux infrastructures 5G pour les protéger ". La Belgique choisit "d’imposer des conditions de sécurité strictes pour éviter les utilisations indésirables", argue-t-il.

Ce jeudi, à la Chambre, le ministre a précisé ses craintes : "précisément parce que la 5G deviendra une infrastructure critique, notre pays choisit d’imposer des conditions de sécurité strictes pour empêcher l’espionnage et empêcher le réseau d’être paralysé". Espionnage, le mot est lâché.

►►► Lire aussi : la 5G : avec ou sans Huawei ? L’Europe doit choisir

Engagé dans un bras de fer, Huawei est accusé par les Etats-Unis d’être un outil d’espionnage à la solde du gouvernement chinois. Les Etats-Unis n’ont pas manqué de mettre en garde les Européens concernant le risque pour la sécurité que représentait le géant chinois des télécoms.

Un accès particulièrement restreint

L’idée est de restreindre l’accès de certains fournisseurs, considérés comme à "haut risque", aux infrastructures 5G du pays. En d’autres termes, "certains fabricants à haut risque ne seront plus autorisés à fournir des équipements pour tout ce qui concerne le cœur et l’épine dorsale du réseau", détaille Philippe De Backer.

Et en dehors des sites sensibles

La restriction d’accès concernerait le cœur, les antennes et la la fibre du réseau, indique le journal l’Echo. "Pour un certain nombre de choses, telles que les antennes, il est toujours autorisé d’utiliser des équipements fournis par des fabricants à haut risque, mais jusqu’à un maximum de 35% des sites. Cependant, cet équipement ne doit pas être placé sur des sites sensibles et dans des zones géographiques sensibles", a précisé, ce jeudi, Philippe De Backer.

Il ne reste plus qu’à appuyer sur la pédale des gaz

Les sites sensibles devront être déterminés dans les semaines à venir. Toutefois, cela signifie autant le siège de l’OTAN, que l’aéroport de Zaventem ou encore les centrales nucléaires. Et aux vues des sites dont il s’agit, les mesures prises par le ministre des Télécommunications visent à éviter toute situation de "dépendance à l’égard de fournisseurs étrangers à haut risque", tranche-t-il.

En ce sens, la Belgique suit les recommandations de la Commission européenne. Pour Philippe De Backer, désormais," les contours sont fixés" en matière de sécurité de la 5G, "il ne reste plus qu’à appuyer sur la pédale des gaz".

Pour le moment, les fournisseurs n’ont pas reçu d’information de la part des autorités concernant le cadre légal de ces restrictions. "Pour l’instant, des restrictions ont été annoncées, mais on ne connaît pas les détails", indique-t-on du côté de Proximus. Or les opérateurs en sont à la phase où ils vont devoir choisir avec quels fournisseurs ils souhaitent collaborer.

Infrastructure stratégique, de quoi parle-t-on ?

La 5G est la nouvelle génération des technologies de télécommunication. Plus de rapidité, jusqu’à 100 fois plus puissante, plus de bandes de fréquences mais aussi plus d’applications industrielles, santé et véhicules autonomes et connectés. Une capacité cruciale mais qui n’est pas sans risque.

►►► Lire aussi : 5G : pourquoi certains Etats se méfient de Huawei ?

En fait, le plus grand avantage de la 5G est aussi son talon d’Achille. Le déploiement de la 5G permettra de développer de nouvelles antennes, de nouvelles "portes d’entrée", plus sécurisées. Certaines entreprises, ou "sites sensibles" pourront avoir leur propre réseau, plus sécurisé et personnalisé. Mais parallèlement la multiplication de ces portes d’entrée créée une faille, une "exposition accrue aux attaques et la multiplication des points d’entrée potentiels pour les assaillants", s’inquiète la Commission européenne.

Par ailleurs, si le traitement des données pourra être plus performant, il est nécessaire de veiller à la confidentialité. Nécessaire donc de sécuriser la bande passante.

Sur la lignée des mesures Britanniques

Avec ces mesures, la Belgique suit ainsi une démarche similaire à celle que le Royaume-Uni avait mise en place à l’égard de Huawei dans le dossier de la 5G. En effet, le pays avait décidé de limiter l’accès à ses infrastructures 5G aux équipements chinois à 35% et de ne pas lui accorder l’accès aux sites sensibles.

Les Américains avaient mis une forte pression sur leurs alliés britanniques allant jusqu’à les menacer de couper l’échange d’information en matière de renseignements si le réseau 5G britannique était équipé par le géant chinois. Des pressions qui portent leurs fruits. Boris Johnson envisagerait désormais un détricotage des installations de Huawei sur le territoire britannique d’ici 2023 ou 2024, comme l’explique Le Monde.