5G : la mise aux enchères des droits en Belgique encadrée par un projet de loi

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un projet de loi et une série de cinq arrêtés royaux, qui vont permettre et encadrer la mise aux enchères des droits de la 5G en Belgique, annonce le même jour le cabinet de la ministre Petra De Sutter, vice-Première et en charge des Télécommunications. La mise aux enchères en tant que telle devrait avoir lieu "au plus tôt fin 2021 ou début 2022", après avis du comité de concertation et passage des textes à la Chambre.

Selon la vice-Première, les textes définissent différents éléments de ces enchères, comme par exemple le montant de base pour chacune des bandes de fréquences (les 2, 3, 4 et 5G), ainsi que les exigences techniques et l'obligation de couverture territoriale. Après un an, 70% de la population devra avoir accès à la 5G, puis 99,5% après deux ans et 99,8% après six ans.

Les normes de rayonnement, qui dépendent des Régions, devront être respectées partout.

Il n'y a pas d'accord sur la répartition des revenus des enchères entre fédéral et entités fédérées. L'absence d'un tel accord n'est pas de nature à ralentir la mise aux enchères, estime-t-on au cabinet De Sutter. On pourrait par exemple bloquer les revenus de la vente dans l'attente d'un compromis.

Une "plateforme de connaissances et d'apprentissage" sera mise en place pour suivre "les aspects liés à la santé et à l'énergie" et répondre aux questions des citoyens et des entreprises.