59 millions d'euros pour la campagne électorale : d'où vient l'argent des partis ?

A partir de samedi, c'est le début de la période réglementée en vue des élections de mai 2019. A quatre mois des élections du 26 mai, le centre de recherche Vives (KU Leuven) a calculé le montant maximum que les partis pourront dépenser pendant la campagne électorale. Résultat: plus de 59 millions d'euros pourront être utilisés par les partis et les candidats pour tenter d'obtenir un maximum de voix. Selon cette étude, le PS, plus gros parti francophone, pourra dépenser 4,4 millions d'euros, contre 6,6 millions pour la N-VA. Mais comment les partis politiques et les candidats sont-ils financés ?

Le financement des partis politiques

Tout d'abord, chaque parti peut recevoir des dons privés : "Les personnes morales comme les syndicats ou les entreprises ne peuvent pas aider financièrement un parti politique " explique Jean Faniel, docteur en sciences politiques et directeur général du CRISP. En ce qui concerne les donateurs privés, ils doivent respecter certaines règles. "Si une personne souhaite faire un don de moins de 125 euros à un parti, elle peut le faire de manière anonyme. Au-delà, elle doit fournir son identité. Tous partis et candidats confondus, un donateur ne peut pas dépasser 2000 euros de don par an. De plus, une personne ne peut pas donner plus de 500 euros par an pour un seul et même parti " ajoute-t-il. Les partis peuvent récolter autant de dons qu'ils le souhaitent.

Ensuite, les partis politiques bénéficient d'une dotation publique directe, attribuée aux partis représentés à la Chambre. Cette dotation sera plus importante si ces partis sont également représentés au Sénat. "Cette dotation est en partie forfaitaire. Une autre partie dépend du nombre de voix récoltées lors du dernier scrutin fédéral" précise Jean Faniel. Les partis ont aussi droit, sous certaines conditions, a une dotation publique au Parlement flamand ou wallon. "Il existe également un financement public que je considère comme indirect. Il s'agit de subsides versés aux groupes politiques présents dans les assemblées parlementaires. Cette somme varie en fonction du nombre de députés de chaque groupe" ajoute le directeur général du CRISP.

Enfin, les partis politiques tirent des revenus de la gestion de leur patrimoine ainsi que des différents instituts ou organisations sous leur contrôle.

Le financement des candidats

De leur côté les candidats aux élections bénéficient également de dons privés. Les mêmes conditions que les partis politiques sont d'application. Les candidats peuvent également se financer sur fonds propres.

En ce qui concerne les dépenses, chaque parti, chaque candidat dispose d'un montant maximum qu'il ne peut dépasser sous peine de voir son élection invalidée. Toute dépense doit être soigneusement comptabilisée.

Les transferts entre partis et candidats

Autre source de financement que ce soit pour les partis ou les candidats: les transferts d'argent. ". Un mandataire peut ristourner une partie de son revenu à son parti ou à sa liste. La somme récoltée par la liste ou le parti est plus ou moins importante en fonction du pourcentage prélevé ou bien du nombre d'affiliés" explique Jean Faniel. Dans l'autre sens, les candidats peuvent aussi recevoir de l'argent de leur parti.

Qui contrôle?

Il existe une commission instituée à la Chambre chargée de contrôler les revenus et les dépenses du monde politique mais "la composition pose question" pour Jean Faniel "Cette commission est composée de députés et de 3 experts indépendants mais qui sont minoritaires. Il ne s'agit pas d'un vrai organe indépendant. Le poids de ces experts est limité étant donné que les décisions se prennent à la majorité" conclu le directeur général du CRISP.