500 euros défiscalisés: les syndicats réitèrent leur opposition aux "contrats associatifs"

Enclenchée le 19 janvier par le parlement bruxellois francophone, la procédure en conflit d'intérêts contre le projet fédéral qui autorise une exonération de charges à concurrence de 500 euros par mois arrive à son terme ce mardi.

Entre temps, le gouvernement fédéral n'y a apporté que des modifications "cosmétiques", regrette la plateforme "Carton rouge pour le black". La cinquantaine de syndicats et associations qui la compose réitère son appel à rejeter purement et simplement ce projet de loi.

Revenus complémentaires non taxés

La mesure contestée est portée par la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld). Elle vise à permettre aux travailleurs, indépendants et pensionnés qui rendent des services occasionnels à des particuliers de disposer de revenus complémentaires non taxés allant jusqu'à 500 euros par mois. Cette exonération tant sociale que fiscale vaudrait aussi pour le travail associatif, par exemple celui de coach sportif, ainsi que pour des prestations accomplies via les plateformes collaboratives agréées.

Syndicats et classes moyennes y voient une source de concurrence déloyale par rapport au travail déclaré, particulièrement dans le domaine des soins de santé.

Procédure en conflit d'intérêts

La 19 janvier, l'assemblée de la Cocof a initié une procédure en conflit d'intérêts, qui a eu pour effet de suspendre le parcours législatif de la mesure. Celle-ci a dès lors été extraite de la vaste "loi de relance" dans laquelle elle figurait.

"Loin d'avoir mis à profit ce délai pour amender sérieusement le projet, le gouvernement n'a apporté que quelques modifications cosmétiques. Bien plus, il vient de renforcer 'l'avantage' pour le secteur sportif en annonçant que la limite mensuelle pourrait passer pour eux à 1.000 euros (au lieu de 500 euros) et en doublant les plafonds pour les défraiements des volontaires", s'insurgent mardi les membres de la plateforme "Carton rouge pour le black", dont les syndicats, la Plateforme francophone du volontariat et plusieurs fédérations du secteur de la santé.