500.000 euros comme clause de non-concurrence pour le CEO de bpost, quelles sont vraiment les règles ?

Koen Van Gerven, le patron de bpost, quittera l’entreprise en févier 2020 avec un joli "parachute doré" de 500.000 euros, annoncent les journaux du groupe Sudpresse et la presse flamande. Ce montant, inscrit dans son contrat, est assorti d’une condition : il n’aura pas le droit de travailler pour un concurrent pendant toute une année. Le PTB s’insurge contre cette clause et demande que l’entreprise renonce à verser l’indemnité. Il conviendrait plus, selon Raoul Hedebouw, que cette somme soit réinvestie pour améliorer les conditions de travail des postiers, pour les soulager. Pour le parti de gauche, le bilan social de Koen Van Gerven est désastreux : "En seulement cinq ans, il a réalisé un véritable carnage social. Délocalisation de l’informatique, licenciements dans les call-centers, sous-traitance du nettoyage et des cantines, suppression de 3000 boîtes rouges, augmentation du prix du timbre et, récemment, arrêt du passage quotidien des facteurs… Koen Van Gerven s’est appliqué à détruire tout l’héritage de notre poste publique", martèle Raoul Hedebouw, qui conclut : "Il a touché 600.000 euros par an. À ce prix-là, ne pas partir chez la concurrence est la moindre des choses."

"Il a touché 600.000 euros par an. À ce prix-là, ne pas partir chez la concurrence est la moindre des choses." (Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB)

Une clause de non-concurrence acceptée en 2014 sous Di Rupo et Labille "Cette clause n’était pas du tout cachée d’ailleurs puisqu’elle se trouvait écrite noir sur blanc dans notre rapport annuel 2018", nous précise la porte-parole de bpost. Et en effet, ce rapport annuel indique en page 148 : "En cas de résiliation automatique à l’expiration du mandat de six ans et de la nomination par bpost d’un autre administrateur délégué, l’Administrateur Délégué est soumis à une clause de non-concurrence pour une période d’un an à compter de la date de résiliation de son mandat. Il recevra une indemnité de non-concurrence de 500.000 euros, à moins que bpost renonce à l’application d’une telle clause." La porte-parole de bpost ajoute que cette clause est classique dans le monde des entreprises, ce qui nous est confirmé par Philip Hendrickx, Managing Director chez Robert Half Executive Search, une société spécialisée dans le recrutement de profils exécutifs. "Pour de nombreux dirigeants, cette clause est incluse dans le contrat et est convenue lors de la conclusion du contrat. Toute personne qui dirige une entreprise depuis plusieurs années peut facilement se lancer chez un concurrent du même secteur. Si une entreprise veut éviter cela pour une durée d’un an, elle doit payer environ un an de salaire." Il semble donc que bpost puisse renoncer à cette clause, mais aussi qu’elle figurait dans son contrat au moment de la signature de celui-ci, en mars 2014. A l’époque, et ce n’est plus le cas aujourd’hui pour les entreprises publiques cotées en Bourse, les nominations se faisaient par arrêté royal, et donc par le gouvernement. L’arrêté royal qui a nommé Koen Van Gerven à la tête de bpost est signé sous le gouvernement Di Rupo par l’ancien ministre PS, Jean-Pascal Labille. Celui-ci n’a pas souhaité répondre à nos questions sur le contrat signé à l’époque.

Quelles sont les règles ? On l’a dit, cette prime de départ est inscrite dans le contrat de Koen Van Gerven. Mais lorsque nous cherchons à savoir quelles règles entourent les rémunérations des dirigeants des entreprises publiques, chacun se fait discret. Concernant, cette clause de non-concurrence personne n’a voulu commenter. En revanche, sur les salaires, certaines orientations avaient été prises dans les années 2013 et 2014 sous Di Rupo, notamment dans le cas de Didier Bellens, patron de Belgacom, qui palpait 1,7 million d’euros en 2013. Le gouvernement Di Rupo (2011-2014) et ses ministres des entreprises publiques (Paul Magnette, puis Jean-Pascal Labille) s’étaient alors lancés dans des tentatives pour limiter les salaires des dirigeants des entreprises publiques à celui du Premier du ministre : 290.000 euros. C’est ainsi que Didier Bellens quitta son poste, tout comme Johnny Thijs qui ne rempila pas chez bpost, tous deux estimant cette rémunération trop faible. Mais un article du Soir d’octobre 2018 précise que cette rémunération n’est pas coulée dans un texte de loi. Il s’agit plutôt d’un "gentlemen’s agreement"… que le gouvernement Michel s’est engagé à respecter.

290.000€, un maximum… ou un minimum ? Actuellement, Sophie Dutordoir (SNCB), ainsi que les patrons de la Loterie nationale, de Skeyes, d’Infrabel sont logés à cette enseigne : 290.000 euros, dont 230.000 euros fixes et jusqu’à 60.000 euros en variable. Des montants indexés une fois par an. Mais il existe de nombreuses exceptions : Elia, Proximus, Belfius ou la Banque nationale. Proximus et bpost par exemple, peuvent faire valoir d’être cotés en Bourse (et donc, d’être plus friable aux pressions des marchés) pour justifier d’un salaire plus important pour leur CEO : jusqu’à 650.000 euros annuels indexés. En théorie. Car certains, comme Dominique Leroy, patronne de Proximus, ont réussi à obtenir quelques avantages extralégaux lui permettant d’obtenir une rémunération encore un peu plus importante, soit 937.000 euros en 2018 répartis comme suit : 515.000 euros de base, 227.000 euros variables (directs et différés), 181.000 euros de contribution à un fonds de pension et plus de 14.000 euros "d’autres avantages". C’est à se demander si le plafond de 290.000 euros est un plafond ou un plancher ? Et dans quelle mesure le gentlemen’s agreement peut être contourné.

Bien en dessous du marché privé Avec le départ de Koen Van Gerven se pose inéluctablement la question de sa succession. "La nomination ne se fait plus par arrêté royal, précise la porte-parole de bpost, mais par le conseil d’administration. Mais aux mêmes conditions que fixées par la loi." Mais on le rappelle, il n’y a pas de loi. Les plafonds de 290.000 ou 650.000 euros (pour les entreprises cotées en Bourse) sont respectés par "gentlemen’s agreement". Par comparaison, les autres patrons du Bel20 (dont fait partie Proximus mais dont bpost est sorti en raison de ses mauvaises performances) touchent en moyenne 2,15 millions d’euros, en hausse par rapport à 2015 (1,96 million). Au sommet du classement, le CEO d’AB Inbev, Carlos Brito, touchait 6,7 millions d’euros en incluant une prime de 5,1 millions d’euros en 2017. Bref, le prochain CEO de bpost pourrait toucher plus. Mais quelle est la marge du manœuvre du gouvernement (ou du prochain) ? Difficile de le savoir. Selon les observateurs, au tarif actuel, il sera difficile de trouver un candidat. Un groupe de chasseurs de têtes est chargé de trouver la perle rare, et pas trop chère. Philip Hendrickx précise qu’en effet, cette rémunération faible par rapport au marché peut poser problème. "De nombreuses entreprises du secteur public font face à des défis majeurs et doivent rivaliser avec les sociétés privées pour les mêmes talents. Par exemple, l’avenir de Bpost ne dépend plus de la distribution du courrier, mais plutôt de la livraison de colis, un secteur plus concurrentiel. Et conclut : les entreprises publiques partent avec un handicap dans la guerre des talents."