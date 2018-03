5 repreneurs intéressés par Veviba

Depuis son retrait d’agrément, Veviba est sur la corde raide. Deux managers de crise gèrent les abattoirs et unités de conditionnement avec l’idée de transmettre l’activité à un repreneur. Une idée combattue jusqu’ici par l’actionnaire Diederik Verbist. Mais la situation a évolué ce week-end. L’actionnaire principal accepte désormais de faire un pas de côté.

Il n’en fallait pas plus pour que la Sogepa, le bras financier de la Région et créancier de la firme, lance aujourd’hui-même un appel à candidature pour reprendre Veviba.

Si, dans les dix jours, une décision n’est pas prise, la Sogepa risque en effet de devoir passer la main à un curateur avec tous les risques inhérents à une liquidation des outils.

C’est pour cela que dès ce week-end, des tractations ont eu lieu. Il en ressort qu’il y aurait à ce stade 5 repreneurs intéressés: un Néerlandais, un Français, un Flamand et deux Wallons. Des repreneurs qui doivent avancer un minimum de fonds. On évoque, a priori, un peu moins d'une dizaine de millions d’euros.

Reprise totale ou partielle

Qu’ont-ils en tête et quelles propositions font-ils? Ils peuvent reprendre les deux outils ou se contenter soit de Bastogne, soit de Rochefort. Les deux implantations ont une taille, un type de fonctionnement et des compétences qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Rochefort jouissait en effet déjà d’une certaine autonomie.

C’est aussi ce qui permet d’imaginer que le repreneur ait la forme classique d’un industriel de l'agro-alimentaire ou alors adopte la formule privilégiée par le ministre de l’Agriculture: une coopérative – de préférence belge – qui associe l’ensemble de la chaîne à commencer par les éleveurs. On sait toutefois que ce genre de structures prend du temps à se constituer. Si cette formule est choisie, la Sogepa devra donc vraisemblablement assurer un portage.



Ce lundi, on en est là. Des pas importants ont donc été faits mais l’essentiel reste à venir si l’on veut restaurer la confiance et préserver près de 300 emplois et un outil que des clients importants ont apparemment déjà laissé tomber.