5 nouveaux bourgmestres sur 19 communes en région bruxelloise

La région bruxelloise a désormais cinq nouveaux bourgmestres sur les 19 communes, avec des changements à Ixelles et à Forest : l'arrivée à la tête de ces deux villes de bourgmestres écologistes : Christos Doulkeridis à Ixelles et Stéphane Roberti à Forest. Le PS gagne aussi deux bourgmestres avec Catherine Moureaux à Molenbeek et Ahmed Laaouej, le chef de groupe PS à la Chambre, qui dirigera à l'avenir Koekelberg. Enfin, Pierre Kompany, étiqueté cdH, sera le futur bourgmestre de Ganshoren.

Les changements de coalition sont aussi nombreux...

... Et la hausse électorale d'Ecolo explique beaucoup de choses. En 2012, les Verts étaient au pouvoir dans 7 communes. Aujourd'hui, ils le sont dans 13. Et à Auderghem, on discute encore. En tout cas, dans quelques communes, le changement est clair et net. A Bruxelles-Ville, par exemple, Philippe Close, le bourgmestre PS, a décidé de s'allier aux Verts, rejetant les libéraux dans l'opposition. A Ixelles, Ecolo, devenu le premier parti, a choisi le PS pour former une majorité, rejetant là aussi le MR dans l'opposition. A Molenbeek, ce sera PS-MR, les négociations avec le PTB et Ecolo ayant échoué. A Uccle, en revanche, le MR reste à la manœuvre avec le cdH et Ecolo comme partenaires et c'est Défi qui va dans l'opposition...Constat évident : pas de tendance uniforme dans ces changements de coalition...D'une commune à l'autre, ça diffère. Ecolo, par exemple, est en coalition avec le MR dans 5 communes, avec le PS dans 6 et avec Défi, dans 2 communes.