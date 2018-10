5.000 emplois wallons menacés par un Brexit dur

En cas de Brexit dur, si le divorce entre l’Europe et la Grand Bretagne se passe mal, l’économie flamande sera sans aucun doute affectée : plus de 20.000 emplois flamands pourraient passer à la trappe. Le Ministre-Président flamand est d'ailleurs sur des charbons ardents.

Bruxelles ou la Wallonie seraient moins touchées. Mais il ressort d’une étude de l’IWEPS que l’impact n’en serait pas moins palpable.



Pas trop exposé

20.000 emplois wallons sont liés aux exportations vers le Royaume-Uni. Mais ils produisent surtout des biens qui ne seraient pas fort taxés si une séparation brutale se produisait entre Europe et Grande-Bretagne. Ça c’est la bonne nouvelle explique l’économiste Vincent Scourneau: "Ce sont des produits comme la pharmacie sur lesquels, en général, les tarifs douaniers ne sont pas trop élevés." Et donc, ils ne compromettent pas la production, le commerce et… l’emploi.



La face cachée de l’export wallon

Du moins a priori! Parce que, en fait, une partie passe sous les radars régionaux. L’étude de Vincent Scourneau soulève un point inattendu: dans les exportations vers la Grande-Bretagne, les régions sont interconnectées: si les produits alimentaires (dont la Flandre fait un commerce intensif avec la Grande-Bretagne) sont taxés outrageusement, il s'en vendra moins mais en bout de chaîne, l’agriculteur wallon paiera aussi la casse.



Au minimum 5.000 emplois menacés

5.000 emplois wallons pourraient donc, par ricochet, faire les frais d’un Brexit dur. Mais c’est une évaluation minimale. En effet, l’étude ne prend en compte que les biens manufacturés, les seuls pour lesquels les chiffres sont précis. Mais 40% des exportations belges vers la Grande-Bretagne concernent aussi les services. Il y a donc fort à parier que, là aussi, il y aurait des conséquences pour chaque région.



Hypothèse envisageable

Ce n’est encore qu’un scénario lié à un divorce entre Europe et Grande-Bretagne qui se passerait mal. Mais la crainte n’est pas infondée: chaque année, 6% des marchandises exportées par la Wallonie partent vers Londres, pour une valeur d’environ 2,5 milliards d’euros. Et déjà, ce marché marque le pas. Il tend à se tasser depuis l’annonce du Brexit.