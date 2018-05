45 millions d'euros pour améliorer la sécurité des aéroports wallons, investissement confirmé

Le gouvernement wallon a décidé de dégager 45 millions d'euros pour améliorer la sécurité des aéroports wallons. L'enveloppe fait partie du vaste Plan wallon d’investissements de 5 milliards d’euros présenté il y a quelques semaines par le gouvernement régional.

Les infrastructures des aéroports de Charleroi et de Liège seront ainsi progressivement modernisées, l'idée étant que les aéroports de Gosselies et de Bierset soient à la pointe en matière de sécurité (une conséquence des attentats de mars 2016 qui ont notamment frappé l’aéroport de Zaventem).

De nombreux travaux sont prévus : de nouveaux bureaux pour les services des douanes et pour la police ; des nouveaux bâtiments et de nouvelles infrastructures pour les différents contrôles de sécurité, ceux qui visent les passagers à l’arrivée et au départ et ceux qui concernent le personnel des aéroports.

Le plan prévoit aussi l’installation de meilleures caméras de surveillance, de meilleurs systèmes de contrôle du contenu des bagages. Pour aussi mieux détecter la présence éventuelle d’explosifs. Deux nouvelles tours de contrôles digitales seront également construites.

D’autres travaux sont encore prévus pour un total de 45 millions d’euros. Un montant qui s’ajoute aux 15 millions d'euros déjà investis au lendemain des attentats de Bruxelles.

Tous ces aménagements devraient être réalisés d’ici 2024.