41 victimes, deux disparus et 202 communes wallonnes sur 262 admises au Fonds des Calamités, retour sur la conférence-bilan du Gouvernement wallon

Le gouvernement wallon a décidé de créer un "Commissariat spécial à la reconstruction". Il sera dirigé par des deux commissaires, Catherine Delcourt et Sylvie Marique. Catherine Delcourt sera spécialement en charge des autorités locales. Elle est actuellement Commissaire d’Arrondissement pour la province de Liège et assiste, voire remplace, le Gouverneur de la province. Sylvie Marique sera en charge des entités régionales. Elle est actuellement secrétaire générale du SPW, le Service Public de Wallonie.

Le commissariat spécial est mis en place pour une durée d’un an, renouvelable. Il sera chargé d’assurer la coordination et la gestion des mesures d’urgence et de reconstruction.

Il formulera des propositions pour assurer un plan de reconstruction dans les communes concernées.

Il fera rapport au Gouvernement wallon chaque semaine et sera sous l’autorité du Ministre-Président Di Rupo. "Cette gestion de crise est une priorité absolue", a déclaré Elio Di Rupo.

202 communes wallonnes admises au fond des calamités

Dès mercredi, le Gouvernement wallon va reconnaître les inondations du 14 au 16 juillet comme calamité naturelle publique.

Le Gouvernement wallon, sur base des rapports météorologiques reçus de l’IRM a communiqué que 202 communes wallonnes seront admissibles au Fonds des Calamités. Au total, la Wallonie compte 262 communes… "Ça vous donne l'ampleur du drame que nous connaissons", a réagi le Ministre-Président wallon Elio Di rupo.

L’ensemble des 84 communes de la Province de Liège sont sur la liste des communes répondant aux critères d’admission. Même chose pour les 38 communes de la Province de Namur et les 44 de la Province de Luxembourg. S’y ajoutent 18 communes du Brabant-Wallon (Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre) et 17 communes du Hainaut (Aiseau-Presles, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ecaussinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Momignies Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance et Thuin).

Par conséquent, les habitants touchés par les inondations dans ces communes pourront bénéficier d’une indemnisation financière de la Wallonie, si elles rentrent dans les conditions d’aide.

L’estimation des dégâts est toujours en cours et ne devrait être terminée que dans plusieurs jours, voire quelques semaines, estime Elio Di Rupo.

41 victimes et deux disparus

Le Ministre-Président annonce aussi qu’un mécanisme devrait être mis en place pour permettre aux entreprises et particuliers de faire des dons aux personnes sinistrées. "Nous aurons besoin de beaucoup, beaucoup d’argent", ajoute le Ministre-Président. A ce sujet, le Premier ministre De Croo a confirmé que le gouvernement fédéral travaillait à la recherche d’une solution légale pour permettre aux entreprises de donner plus d’argent que ce que le plafond actuel permet. Actuellement, ce plafond est de 550.000 euros.

Par ailleurs, le dernier bilan fait état de 41 personnes décédées lors de ces inondations et deux personnes sont toujours portées disparues, a précisé Elio Di Rupo.