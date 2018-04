400.000 euros pour lutter contre le tabac à l'école

Un budget de 400.000 euros est prévu pour lutter contre la dépendance au tabac et au cannabis à l'école dès la rentrée de septembre, peut-ont lire jeudi dans les pages de Sudpresse. Un projet pilote à Charleroi sera étendu à 40 écoles.

Le Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi applique depuis 2011 une méthode de lutte contre les addictions au tabac, au cannabis et à l'alcool. D'autres écoles à Mouscron, Braine-le-Comte, Soignies, Verviers, Namur, Quiévrain et Ans sont également engagées. La ministre Marie-Martine Schyns souhaite élargir le projet à 40 établissements en Wallonie et à Bruxelles, selon Sudpresse, qui se base sur une réponse de la ministre à une question de la députée Véronique Salvi.

Le tabac sera la première assuétude visée. Les écoles secondaires seront prochainement invitées à poser leur candidature pour permettre à leurs élèves de bénéficier de programmes d'aide à l'arrêt du tabac et du cannabis avec une approche pharmacologique, psychologique et comportementale dispensée par un tabacologue.