L'Ecole royale militaire, un souvenir "intense" pour le roi Philippe (photos et vidéos)

Au programme de cette année de formation dans la 160e promotion "sciences sociales et militaire" : manipulation des armes, exercice physique, cours de mathématiques et de sciences… Le tout, assure-t-on du côté de l’école, sans traitement de faveur.

Le roi Philippe lors de la remise de "l'épée du roi", à Bruxelles, le 11 octobre 2018. - © HATIM KAGHAT - BELGA

A l’époque, le roi donnait aussi ces quelques conseils, qui doivent résonner tout particulièrement aux oreilles de sa fille. "Cette école va vous apprendre à commander, à mener des hommes et des femmes à exercer des tâches qui demandent beaucoup de professionnalisme, qui peuvent comporter des risques et qui demandent une excellente collaboration et un solide esprit d’équipe, surtout lorsque vous êtes envoyés dans une zone de conflit ou dans un théâtre de guerre. Promouvoir cet esprit d’équipe, cela fait partie des qualités de commandement d’un officier." Et d’une future reine, pourrait-on ajouter.