40.385 dossiers en attente depuis plus de six mois à la DG Personnes Handicapées

Aujourd’hui, la DG Personnes handicapées compte 40.385 dossiers en attente depuis plus de six mois, alertent lundi Solidaris et les Mutualités chrétiennes. Un chiffre bien plus élevé que celui communiqué jusqu’ici. « Seules des décisions responsables de la part du ministre Kris Peeters en charge des matières liées aux personnes handicapées, au niveau du SPF Sécurité sociale et sa direction générale Personnes handicapées pourront régler cette situation », estiment les deux mutualités.

Après la carte blanche de 22 professeurs d’université publiée le 7 janvier, plusieurs associations du secteur du handicap (l’ASPH, Altéo et la LUSS), ont confirmé les difficultés et interpellé vigoureusement les autorités politiques.

Depuis 2017, la direction générale Personnes handicapées (DGPH) du SPF Sécurité sociale est difficilement joignable tandis que les dossiers en retard s’accumulent, au mépris d’une population particulièrement vulnérable.