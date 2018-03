36 députés de la Francophonie cette semaine à Bruxelles

Trente-six députés issus de 23 pays de la Francophonie se réuniront de mercredi à vendredi à Bruxelles pendant la semaine de la langue française et de la Francophonie, a annoncé lundi le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces députés, issus de pays comme le Canada, le Burkina Faso, la France, Madagascar, la Roumanie, le Togo, le Cambodge..., seront accueillis par la section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

L'APF est une organisation interparlementaire composée de 78 sections regroupées en 4 régions du monde, à savoir l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Amérique et l'Europe. Celle-ci oeuvre à la promotion de la démocratie, de l'État de droit et des droits de la personne. Elle contribue aussi au rayonnement de la langue française et à la connaissance réciproque des cultures d'expression française.

Organisées sur base régulière, ses réunions de députés sont un lieu de débats, de propositions et d'échanges d'informations sur tous les sujets d'intérêt commun à ses membres.