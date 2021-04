34 blessés, dont 26 policiers, au Bois de la Cambre ce jeudi: "Des faits inacceptables", selon Alexander De Croo

"Les faits du Bois de la Cambre sont inacceptables", réagit vendredi le Premier ministre Alexander De Croo sur le réseau social Twitter, après des émeutes survenues dans ce parc bruxellois qui ont fait 26 blessés, dont trois policiers. "Soutien aux policiers blessés. Je comprends la fatigue face au virus mais les règles sont prises pour une raison. Elles valent pour tous. Les hôpitaux se remplissent. Être solidaire aujourd’hui est la clé de notre liberté demain", a-t-il ajouté.

Alexander De Croo (Open Vld) a dit comprendre que la pandémie de coronavirus en demande beaucoup pour beaucoup de personnes, et pas uniquement aux jeunes. Il souligne également que les règles sont là pour une bonne raison et qu’elles s’appliquent à tout le monde.

Il n’y a aucune justification pour enfreindre les règles

"Il n’y a aucune justification pour enfreindre les règles, en particulier dans une période où nos hôpitaux se remplissent et que les gens du secteur de la santé travaillent jour et nuit pour trouver des lits et prodiguer les soins vitaux."

►►► Coronavirus en Belgique ce 2 avril : pour Yves Van Laethem, "c’est notre comportement d’aujourd’hui qui fera diminuer rapidement ou pas la pression sur les soins intensifs"

Le Premier ministre souligne que l’observation des règles constitue un signe de respect pour les personnes dans les soins. "Et avec la vaccination, cette situation difficile pourra être gérée plus rapidement et l’ensemble des règles pourront être assouplies."

34 Blessés

Ce sont au total 34 personnes qui ont été blessées, dont 26 policiers. Parmi ces derniers, figurent trois membres de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, dont un a été admis à l'hôpital mais a déjà pu le quitter. Les 23 autres policiers blessés proviennent de la police fédérale et d'autres zones de police de la Région bruxelloise.

Les huit autres personnes blessées sont des participants au rassemblement. "Six d'entre elles ont reçu des soins sur place et deux ont été emmenées à l'hôpital", a précisé Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

►►► Lendemain du rassemblement au Bois de la Cambre, des tas de déchets en souvenir de la soirée

Le bilan final fait également état de six véhicules de police endommagés. Cinq voitures ont eu les vitres brisées et les pneus crevés, et le pare-brise d'un camion de la cavalerie policière a été cassé.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a aussi précisé que les sept chevaux de la police qui ont été blessés doivent être examinés par le vétérinaire.

Une personne citée directement devant le tribunal

Concernant les interpellations, les forces de l'ordre ont procédé à dix-huit arrestations administratives et à quatre arrestations judiciaires.

Par ailleurs, une personne est citée directement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 22 avril prochain pour répondre de coups et blessures envers des policiers ayant entraîné une incapacité de travail.

Jeudi soir, la police a dû intervenir au bois de la Cambre à Bruxelles pour disperser 1500 à 2000 personnes qui s'étaient rassemblées, à la suite de l'annonce du faux festival musical "La Boum", un canular posté sur Facebook. Des échauffourées se sont ensuite produites.